"Für Applaus gibt es keine Punkte", sagt Werder-Trainer Alexander Nouri. (nordphoto / Ewert, nordphoto)

Und nun also Augsburg. Dieses Auswärtsspiel, von dem man noch vor zwei Wochen annehmen durfte, dass Werders Fußballjahr 2017 damit erst so richtig beginnen würde. Weil es zum Auftakt im Januar, mit dem Heimspiel-Doppel gegen die Schwergewichte Borussia Dortmund und FC Bayern ohnehin nichts oder aber nicht viel zu gewinnen geben würde.

So weit die Theorie. Tatsächlich aber darf sich feststellen lassen: Werders anstehende Reise zum FC Augsburg ist die vielleicht undankbarste dieser bisherigen Aufgaben. Denn nun, am Sonntag um 15.30 Uhr, gibt es zur Abwechslung mal nicht wenig zu gewinnen. Sondern viel zu verlieren.

Ausgesprochen eng

Es hat mit mehr als nur dem Blick auf die untere Tabellenhälfte zu tun. Der bietet nach wie vor reichlich Anlass, in Sorge um Werder, aktuell 15. des Klassements, zu geraten. Nach unten hin geht es – mit nur einem Punkt Vorsprung auf den Relegations- und drei Zählern auf einen Abstiegsplatz – ausgesprochen eng zu. Und nach oben droht so langsam der Anschluss verloren zu gehen; die Augsburger als Tabellenzwölfter sind bereits fünf Punkte weg. Das ist der eine Aspekt, weshalb es viel zu verlieren gibt.

Der andere Aspekt ist: Mehr denn je besteht nach dem Auftakt gegen Dortmund und München der Eindruck, dass diese Bremer Mannschaft es ja eigentlich kann. Sie war am Ende aus gutem Grund enttäuscht, hatte aber nicht enttäuscht. Zweimal war Werder als klarer Außenseiter auf den Platz gegangen – und war bei Abpfiff der beiden 1:2-Niederlagen doch jeweils nicht so furchtbar weit entfernt gewesen vom Punktgewinn gegen Teams, die nicht aus purem Zufall im Achtelfinale der Champions League stehen.

Erwartungen wurden gesteigert

Diese beiden Spiele, sie haben den Bremern trotz der Niederlagen Selbstvertrauen gegeben, ihnen viel Lob eingebracht – und zugleich die Erwartungen gesteigert, dass da doch mehr geht, gehen muss. Oder anders: Nach den engagierten Leistungen müssen nun auch endlich die Ergebnisse her. Auch deshalb gibt es gegen Augsburg viel zu verlieren.

„Für Applaus gibt es keine Punkte“, sagt Trainer Alexander Nouri. Allein, das Mittel, mit dem seine Mannschaft sich am Ende wenigstens den Applaus verdient hatte, ist kein Allheilmittel. Die gute taktische Einstellung vor allem aus dem Bayern-Spiel als Schablone für Augsburg zu nehmen – es wird, es kann nicht funktionieren.

„Wir müssen den Schalter umlegen, dass es andere Spiele werden, dass es eine andere Spielweise des Gegners geben wird“, sagt dann auch Werders Sportchef Frank Baumann. Denn die Herausforderungen der kommenden Wochen heißen neben Augsburg noch Mönchengladbach, Mainz, Wolfsburg und Darmstadt – allesamt Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte.

Kein Patentrezept

Und dort wird nun mal nicht nach Art der Bayern gespielt, in deren fußballerischer DNA der Ballbesitz fest verankert ist – in Bremen kam die Mannschaft von Carlo Ancelotti am Ende auf 63 Prozent. Werder trat dem im Vorwärtsgang in einer 3-1-4-2-Formation entgegen und machte im Rückwärtsgang mit einem 5-3-2 die Räume eng. Das klappte gut. Und ist doch kein Patentrezept gegen den FCA, weil auch er den Gegner kommen lässt, regelmäßig weniger Ballbesitz hat.

Wie Nouri darauf reagieren und seine Mannschaft ein- und umstellen wird, er verrät es: natürlich nicht. Klar, mutig wolle man sein. „Aber Strategie und Taktik werde ich nicht schon verkünden“, sagt er. Wobei es ihm aber auch auf etwas ganz anderes ankommt: den Kopf, den Willen.

„Wir müssen dieses Spiel mit dem gleichen Herzen, der gleichen Leidenschaft, der gleichen Intensität und Haltung angehen“, sagt Nouri, „darauf gilt es den ganzen Fokus zu setzen, um etwas Zählbares mitzunehmen.“ Letzteres dürfte schwer genug werden, da ist er sich sicher. „Augsburg wird uns alles abverlangen.“

"Wir brauchen einfach auch Punkte."

Fest steht: Dieses erste Werder-Spiel 2017 ohne klare Verteilung der Favoritenrolle wird ein Wegweiser für die Phase bis Anfang März mit lauter solchen Partien. Und in denen müssen Mannschaft und Trainer liefern. Wie sehr, in welchem Ausmaß – von irgendwelchen Marken, die es zu erreichen gilt, hält Sportchef Baumann nichts.

„Natürlich sind wir nicht in der Situation, in der es darauf ankommt, ob wir jetzt schön spielen oder glänzen. Wir brauchen einfach auch Punkte“, sagt er stattdessen, „und klar ist auch: Wir können da jetzt nicht vier, fünf Wochen mit warten.“ Was sich aber nun mal nicht herbeireden, sondern nur durch das Handeln auf dem Platz erzwingen lasse. „Und ich habe da keine Bedenken, dass die Mannschaft den Ernst der Situation nicht erkannt hat“, sagt Baumann. Die Zeit ist reif.