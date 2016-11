Katharina Schiechtl und Werders Fußballerinnen haben wieder Grund zum Jubeln. (hansepixx)

Dieser Sieg tat gut. „Es war wichtig, dass wir wieder in die Spur gefunden haben”, sagte Steffen Rau nach dem 5:2 (1:1) von Werders 1. Frauenmannschaft beim 1. FC Union Berlin. Dank der drei Punkte bauten seine Fußballerinnen die Tabellenführung der 2. Bundesliga zumindest bis zu diesem Sonntag auf vier Punkte vor dem VfL Wolfsburg II aus – und vertrieben zugleich ein paar dunkle Gedanken.

Es war ja nicht so, dass die Bremerinnen nach dem überraschenden 2:2 gegen Hohen Neuendorf besonders unruhig geworden waren. Aber die Punkteteilung mit dem Tabellensiebten hatte sie schon nachdenklich gemacht. Das Selbstverständnis des Spitzenreiters war in Gefahr geraten. Umso wichtiger war nun der souveräne Auswärtserfolg bei Union, zumal er deutliche Parallelen zum Punktverlust in der Vorwoche aufwies.

Nach rund einer Stunde hatte es nämlich noch 1:1 gestanden, und so erinnerte der Spielstand schon sehr an den enttäuschenden Verlauf des Duells mit Hohen Neuendorf. „Hast du einmal so ein Spiel drin, kommen Gedanken auf”, bestätigte Steffen Rau. Allerdings war der Trainer selbst zu Beginn der letzten halben Stunde noch relativ entspannt.

Werder spielt wieder „viel konzentrierter”

Denn eines hatte in Berlin so gar nicht an das vorherige Spiel erinnert: die Einstellung seiner Mannschaft. Weil Werder gegen Union „viel konzentrierter” auftrat, glaubte Rau nach wie vor an eine Entscheidung zugunsten der Grün-Weißen - und er wurde nicht enttäuscht.

Letztlich entschied ein Bremer-Doppelschlag die Partie – innerhalb weniger Minuten. Eine schöne Kombination über Giovanna Hoffmann, Nina Lührßen, die per Kopf ablegte, und Marie-Louise Eta, deren Schuss aus 14 Metern einschlug, hatte Werder mit 2:1 in Führung gebracht. Ein sehenswerter Schlenzer von Gabriella Tòth, nach Vorlage von Lisa-Marie Scholz, beendete nur wenige Minuten später die Zweifel an einem Auswärtserfolg in Berlin. Zumal Stephanie Goddard auch nicht sonderlich viel Zeit verstreichen ließ, ehe sie nach einem Doppelpass mit Cindy König auf 4:1 erhöhte.

„Nach dem 3:1 haben wir das Spiel klar dominiert”, analysierte Steffen Rau, dessen Team den zweiten Berliner Treffer durch Jenny Trommer schließlich noch mit Nina Lührßens Tor zum 5:2 beantwortet hatte. Am Ende stand also ein souveräner Auswärtssieg für die Bremerinnen.

Drei Bremerinnen bei der U20-Nationalmannschaft

Obwohl Werder diesmal doch die U20-Nationalspielerinnen fehlten. Schließlich waren Pia-Sophie Wolter, Stefanie Antonia Sanders und Lena Pauels bereits am vergangenen Wochenende zur Weltmeisterschaft nach Papua-Neuguinea gereist. Am Montag starten sie mit der deutschen U20-Nationalmannschaft gegen Venezuela in das Turnier.

Vielleicht fehlte das zur Stammbelegschaft zählende Trio zu Beginn der Partie bei Union schon ein bisschen. Denn so richtig gut hatte Werder nicht ins Spiel gefunden, war auch nicht sonderlich oft vor dem gegnerischen Tor aufgetaucht. Die Führung durch Jessica Golebiewski, die eine Flanke von der starken Nina Lührßen mustergültig verwandelte, hatte deshalb auch nicht gerade in der Luft gelegen. Der letzte Pass schien das Problem der Bremerinnen, die Entschlossenheit im gegnerischen Strafraum. „In der ersten Halbzeit waren wir noch nicht so zwingend”, sagte Steffen Rau.

Weil Werder aber einen insgesamt konzentrierten Auftritt ablieferte, brannte im eigenen Strafraum nichts an – bis auf eine eher unglückliche Szene. Nachdem Anna Bockhorst einen Schuss aus kurzer Distanz pariert hatte, war der Ball an den Arm von Marie-Louise Eta gesprungen. Es hatte den Handelfmeter gegeben, den Katja Orschmann zum zwischenzeitlichen Ausgleich genutzt hatte. „Glasklar war dieser Strafstoß aber nicht”, fand Rau.