Schön festhalten! Werders Trainer Alexander Nouri bespricht mit seinen Spielern das 2:1 gegen Leverkusen. (Andreas Gumz, gumzmedia)

Wie die Geschichte von Alexander Nouri und Werders Fußballern mal enden wird? Das weiß niemand, in diesem schnellen, aufgeregten, unberechenbaren Geschäft. Fest aber steht: Sie fängt gut an, und sie hat das Potenzial, noch besser weiterzugehen. Denn Nouri wirkt nachhaltiger als sein Vorgänger Viktor Skripnik.

Als Skripnik einst bei Werder zum Cheftrainer befördert wurde, da feierten die Menschen ihn wie einen Erlöser. Da war viel Verklärung dabei, viel Nostalgie, viel Sehnsucht nach den guten, alten Werder-Zeiten. Weil Skripnik einer war, den die Menschen aus diesen Zeiten noch als Spieler kannten.

Seit Nouri regt sich etwas bei Werder

Jetzt freuen sich die Menschen auch über Nouri, aber ihre Freude basiert eher auf Fakten als auf Gefühlen. Es geht weniger um die Frage, wer er ist – und mehr um das, was er tut. Seit Nouri das Bremer Bundesliga-Team trainiert, hat man das Gefühl: Da regt sich was. Da wächst was.

Werder wirkt wie verwandelt, und diese Verwandlung ist keine Zauberei. Sie hat Gründe. Zwar mahnt Sportchef Frank Baumann: „Wir sollten das alles sehr nüchtern betrachten.” Aber er lobt auch: „Alex macht das sehr gut. Wir sind sehr zufrieden mit ihm.” Was genau Nouri gut macht, erklärt unsere Analyse.

Nouri zeigt Konsequenz

Er fragt bei der Zusammenstellung seines Kaders und seiner Startformation nicht danach, wie prominent ein Spieler ist oder was er kostet – sondern danach, was er leistet und wie er sich engagiert. Zuletzt sortierte er Florian Kainz, Sambou Yatabaré, Thanos Petsos und Fallou Diagne, alle erst in diesem Jahr zu Werder gewechselt, vor jeder Partie aus. Jetzt schafft der Coach auch im Training mehr Klarheit und Ordnung.

Ab diesem Dienstag werde Nouri nur noch 22 Feldspieler in seinen Einheiten versammeln, kündigt Sportchef Frank Baumann an. Die Spieler, die nicht zu dieser Gruppe gehören, werden vorerst mit Werders U 23-Mannschaft trainieren – voraussichtlich bis zur Länderspielpause im November.

Durchaus denkbar ist, dass auch Yatabaré, Petsos und Diagne aus der Bremer Erstliga-Trainingsgruppe aussortiert werden. „Wenn man über längere Zeit keine Spielpraxis bekommt, ist es wichtig, wieder Spielpraxis zu sammeln”, sagt Baumann. Er betont aber auch: „Wir werden alle brauchen. Es ist nie einer auf Dauer oder für immer abgeschrieben.”

Nouri schenkt Vertrauen

Nouri schenkt Vertrauen: Er hat schnell eine erste Elf gefunden und lässt sie nun auch über mehrere Wochen fast unverändert spielen. Auf aktionistische Wechsel verzichtet er. „Wenn‘s gut läuft, muss man natürlich nicht so viel wechseln im Team”, sagt Sportchef Baumann. Das stimmt. Trotzdem fällt aber schon jetzt auf, dass Nouris Personalpolitik kontinuierlicher wirkt als die von Skripnik. Und dass das Wissen, auch mal Fehler machen zu dürfen, seinen Spielern hilft.

Nouri sieht Potenziale

Er hat den Angreifer Ousman Manneh mit Erfolg aus Werders U 23 ins Bundesligateam geholt – und den Flügelstürmer Izet Hajrovic aus der Vergessenheit in die Stammformation. Er hat damit bewiesen, dass ein Trainer ein Team aus sich selbst erneuern kann – wenn er auch die Stärken des Teams fördert, die vorher niemand entdeckt hat.

Baumann betont: „Es ist ein gutes Zeichen, dass wir auch ohne Pizarro, Kruse und später Gnabry eine Mannschaft wie Leverkusen besiegen konnten.” Ihm zeigt das: „Nicht die Aufstellung ist das Entscheidende, sondern die Einstellung.” Manneh ist dafür der wohl beste Beweis.

Nouri nimmt Einfluss

Er hat es schon mehrfach geschafft, eine Partie durch sein Coaching zu verändern. Als Werder gegen den VfL Wolfsburg 0:1 zurücklag, wechselte Nouri die Offensivkräfte Lennart Thy und Niklas Schmidt ein. Thy erzielte den Ausgleich, Schmidt bereitete das Siegtor vor. In Darmstadt fand Nouri nach einer grauenhaften ersten Hälfte in der Pause die passenden Worte.

„Er hat nicht nur draufgehauen”, berichtete Kapitän Fritz. „Er hat uns Lösungen aufgezeigt. Und er hat gesagt, dass wir weiterhin an uns glauben sollen.” So machte Werder aus einem 0:1 ein 2:2.

Beim 2:1 über Leverkusen brachte Nouri zur Mitte der zweiten Hälfte Ulisses Garcia, und der Mittelfeldmann fügte sich nicht nur überzeugend ein, er fiel auch mit einem spektakulären Vorstoß über den linken Flügel auf. „Die Leute, die reingekommen sind, waren sofort im Spiel und total fokussiert”, sagte Routinier Zlatko Junuzovic.

Nouri ist Vorbild

Er wirkt am Spielfeldrand deutlich engagierter, emotionaler und mitreißender als sein Vorgänger Skripnik. Natürlich macht Nouri seine Mannschaft nicht allein durch seine sichtbaren Impulse lebendig. Aber natürlich wirkt das Verhalten einer Führungskraft auf ihr Team – im Guten wie im Schlechten.

Nouri bringt Stabilität

Werder hat in den vier Bundesliga-Partien unter der Leitung von Nouri sechs Gegentreffer kassiert. Das ist noch keine Quote, die einen Abwehr-Fanatiker jubeln lässt.

Aber es deutet zumindest schon mal an, dass die Bremer endlich auf dem Weg sind, zu mehr defensiver Ordnung zu finden – und das Gegentorproblem, das sie in den vergangenen Jahren so schrecklich treu begleitet hat, ernsthaft anzugehen. Hilfreich auf diesem Weg ist, dass Nouri ein festes und funktionierendes Innenverteidiger-Duo gefunden hat: Niklas Moisander und Lamine Sané.

Nouri schafft Gemeinschaft

Er betont oft, wie wichtig es ist, dass die Trainer und die Spieler als Gruppe funktionieren. Nach dem Sieg gegen Leverkusen sagte Nouri: „Das ist der Weg: übers Team zu kommen.” Auch Junuzovic betonte, der Schlüssel für den Erfolg sei es, „den Teamspirit auf den Platz zu bekommen”. Hajrovic sagte zu dem neuen, guten Werder-Geist: „Jeder gibt alles für jeden und macht die Laufwege, die er eigentlich nicht machen will.”