Nach langem Hin und Her und viel Ausprobieren hatte Werder zuletzt doch tatsächlich so etwas wie eine Stammbesetzung, hier die Startelf aus dem Ingolstadt-Spiel. (imago sportfotodienst, imago/pmk)

Alexander Nouri macht Urlaub. Er ist mit der Familie zum Skifahren nach Österreich ins Salzburger Land gereist. Dort powert Nouri bei seinen täglichen Abfahrten den Körper richtig schön aus. Nouri liebt aktive Erholung. Den Kopf beschäftigt der Werder-Trainer spätestens nach seiner Rückkehr aus den Ferien wieder. Seine größte Aufgabe wird es dann sein, für die zweite Saisonhälfte die 20 bis 24 Spieler aus dem riesengroßen Pool an Profis herauszufiltern, die Werder am besten dabei helfen, möglichst schnell den Anschluss ans gesicherte Mittelfeld zu schaffen.

Einen Anfang hat Nouri im letzten Viertel der Hinrunde gemacht. Insgesamt hat Werder 30 Spieler in 16 Bundesliga-Begegnungen eingesetzt, das ist mit Abstand der Rekordwert in der Liga. Zum Vergleich: Mannschaften wie Eintracht Frankfurt, RB Leipzig oder die Bayern kamen im vergangenen Halbjahr mit 20 Profis aus. In den letzten fünf Spielen des Jahres aber hat sich auch Nouri bei seiner Personalauswahl beschränkt und einem Kern von 18, 19 Profis vertraut. Ein guter Anfang.

In der Winterpause aber wartet schon die nächste Herausforderung: Jungprofis wie Johannes und Maximilian Eggestein, Ousman Manneh sowie Niklas Schmidt sollen wieder an die erste Mannschaft herangeführt werden. Außerdem kehren die verletzten Luca Caldirola und Florian Grillitsch zurück. Der Däne Thomas Delaney steht als erster Neuzugang 2017 fest. Angesichts dieser vielfältigen Entwicklungen lohnt ein Blick auf den Werder-Kader und dessen Möglichkeiten sowie auf die Profis und ihre Perspektiven.

Torhüter:

Alexander Nouri sagte neulich in seiner Saisonbilanz: „Auf der Torwartposition haben wir keine großartigen Probleme.“ Aber das ist ein bisschen beschönigend. Denn tatsächlich ist es bei Werder inzwischen schon seit ein paar Jahren ein ständiges Hin und Her auf der Torwartposition. In dieser Saison begann Felix Wiedwald als Nummer eins, verlor dann seinen Stammplatz, um ihn kurzzeitig zurückzugewinnen, als Jaroslav Drobny, die neue Nummer eins, verletzt ausfiel. Aber grundsätzlich stimmt es schon, was Nouri sagt: Werder geht mit einer klaren (und sehr soliden) Nummer eins, nämlich Drobny, in die Rückrunde.

Felix Wiedwald wird dann um seinen Platz als Nummer zwei kämpfen müssen. Zwar hat Nouri bisher öffentlich noch kein offenes Duell um den Platz hinter Drobny ausgerufen, aber die Entwicklung von U 21-Nationaltorwart Michael Zetterer gibt die Richtung vor. Nouri sagt: „Zetti hat sehr gute Leistungen in unserer U 23 gebracht. Wir sind froh, dass wir eine so gute Alternative im Kader haben.“ Zetterer, 21, hat bei Werder noch einen Vertrag bis 2018, Drobny und Wiedwald bis zum nächsten Sommer. Sehr wahrscheinlich, dass sich Werder dann auf der Torwartposition noch einmal ganz neu aufstellt. Als ein Kandidat gilt Koen Casteels vom VfL Wolfsburg.

Bilanz: Drobny (9 Spiele/14 Gegentore), Wiedwald (7 Spiele/20 Gegentore)

Innenverteidiger:

Wenn sie gesund sind, dann spielen sie auch: Niklas Moisander und Lamine Sané haben gerade gegen Ende des abgelaufenen Halbjahres gezeigt, dass sie eine Defensive auf Bundesliga-Niveau organisieren und zusammenhalten können – und zwar egal, ob es sich um eine Dreier- oder Viererkette handelt. Die größte Sorge ist, dass die beiden erfahrenen Profis, 31 und 29 Jahre alt, nicht verletzungsfrei durch die zweite Saisonhälfte kommen.

Die zuletzt zweimal für je 45 Minuten zum Einsatz gebrachte Dreierketten-Formation wird man in der Rückrunde vermutlich häufiger sehen. „Die Dreierkette wird eine Option für uns sein“, bestätigt Nouri. Für das dritte Glied der Kette hat der Trainer mehrere Alternativen, zum Beispiel Jungprofi Milos Veljkovic, der sich in den vergangenen Monaten gut entwickelt hat. Gegen den 1. FC Köln übernahm Robert Bauer einen Part in der Dreierkette. Und wenn Luca Caldirola zu Jahresbeginn nach auskuriertem Knöchelbruch zurückkehrt, hat Werder zumindest nominell in der Innenverteidigung keinen allzu großen Bedarf an Veränderungen. Caldirolas Vorteil: Bei Darmstadt 98 war er vergangene Saison häufig als Teil einer Dreierkette im Einsatz. Fallou Diagne, erst im Sommer für rund 1,5 Millionen Euro geholt, hat dagegen keine Zukunft mehr bei Werder.

Bilanz: Moisander (14 Spiele/0 Tore), Sané (12/1), Veljkovic (9/0), Caldirola (2/0), Diagne (2/0)

Außenverteidiger:

Auch hier hat sich gegen Jahresende eine Stammbesetzung ergeben: Robert Bauer (rechts) und Santiago Garcia (links). Bauer spielt endlich auf der Position, für die er ursprünglich auch geholt worden war. Garcia profitiert auch davon, dass ernsthafte Konkurrenz auf seiner Position fehlt. Theo Gebre Selassie, der lange Zeit gesetzt war, kann zwar links aushelfen, spielt eigentlich aber hinten rechts. Der gelernte Linksverteidiger Janek Sternberg soll nach Möglichkeit im Winter einen neuen Verein finden. Einzig verbliebene „echte“ Alternative für hinten links ist damit der Schweizer U 21-Nationalspieler Ulisses Garcia, dem der Durchbruch in eineinhalb Bremer Jahren aber noch nicht gelungen ist.

Bilanz: Gebre Selassie (14/1), Bauer (12/0), S. Garcia (10/1), U. Garcia (4/0), Sternberg (2/0)

Geht in sein letztes Halbjahr als Fußballprofi: Clemens Fritz, der dies jedoch nicht als Bankdrücker (wie hier verletzt beim Hoffenheim-Spiel), sondern als Stammkraft auf dem Rasen machen will. Im Winter aber bekommt er neue Konkurrenz. (nordphoto / Fabisch, nordphoto)

Zentrales defensives Mittelfeld:

Nominell – und inzwischen auch qualitativ – hat sich Werder auf dieser Position verbessert. Oldtimer Clemens Fritz läuft und läuft und läuft. Stehaufmännchen Philipp Bargfrede hat einmal mehr seinen – oft unterschätzten – Wert für Werder unter Beweis gestellt. „Er macht uns als Mannschaft besser“, sagt Nouri. Es gibt über die Jahre eine interessante Bilanz. Mit Bargfrede in der Startelf holt Werder im Schnitt 1,4 Punkte pro Spiel und kassiert 1,5 Gegentore. Ohne Bargfrede sind es 2,3 Gegentore, und Werder gewinnt dann auch nur jedes vierte Spiel.

Trotzdem wird sich in der Zentrale zur Rückrunde etwas ändern, dafür sorgt ein Neuer. Thomas Delaney, hochgelobter Kapitän des FC Kopenhagen, soll so schnell wie möglich eine wichtige Rolle bei Werder spielen. Das heißt für Fritz und Bargfrede, aber auch für Florian Grillitsch und Zlatko Junuzovic, dass sie künftig einen Konkurrenten mehr haben. Grillitsch, genau wie Junuzovic mit Formschwankungen im vergangenen Halbjahr, hat seine Muskelverletzung inzwischen auskuriert. Grillitschs und Junzovics Vorteil: Sie können auch auf den offensiveren Mittelfeldpositionen spielen. Für Thanos Petsos scheint angesichts dieser Konkurrenz kein Platz mehr zu sein. Lukas Fröde wird Werder vermutlich in Kürze verlassen.

Bilanz: Junuzovic (15/1), Fritz (14/0), Grillitsch (11/1), Bargfrede (6/0), Fröde (3/0), Petsos (3/0)

Außenbahnen offensiv:

Hier ist Werder gut besetzt. Über Serge Gnabry (sieben Tore, zwei Vorlagen) ist zuletzt alles geschrieben und gesagt worden. Er ist Werders bester Spieler. Fin Bartels ist nach langsamem Start in die Spielzeit inzwischen einer der produktiveren Profis, seit dem achten Spieltag hat er zwei Tore geschossen und zwei vorbereitet. Da die Saison für Izet Hajrovic verletzungsbedingt beendet ist, könnten zwei Spieler deutlich mehr als bisher zur Geltung kommen, und zwar Jungprofi Niklas Schmidt, aber mehr noch Florian Kainz. Auf seiner Lieblingsposition hat Kainz zwar nach wie vor Gnabry vor der Nase, aber wenn Gnabry ins Zentrum oder nach rechts ausweichen sollte, könnte Kainz nach einem absolut enttäuschenden ersten Halbjahr in Bremen demnächst ab und an zum Zuge kommen. Für Sambou Yatabaré hat Trainer Nouri dagegen keine Verwendung mehr.

Bilanz: Gnabry (15/7), Bartels (13/2), Hajrovic (10/1), Yatabaré (2/0), Kainz (1/0), M. Eggestein (1/0), Schmidt (1/0)

Angriff:

Hier hat Nouri ganz unterschiedliche Spielertypen zur Verfügung. Etwa Claudio Pizarro, der in der Spitze als Anspielstation bevorzugt wird, Bälle festmacht und verteilt. Oder Max Kruse, der sich gern etwas zurückfallen lässt und am besten ist, wenn er sich in den Räumen zwischen gegnerischer Vierer- und Mittelfeldkette bewegt. Der laufstarke Ousman Manneh, der im neuen Jahr wieder ein Thema werden könnte, eignet sich ideal als Sturmspitze, die den gegnerischen Spielaufbau früh stört und die Verteidiger unter Druck setzt. Von Aron Johannsson weiß man nach eineinhalb verletzungsgeplagten Bremer Jahren noch nicht so genau, was er besonders gut kann. Lennart Thy spielt im nächsten halben Jahr für den FC St. Pauli, was die Chancen von Sturmtalent Johannes Eggestein erhöht, vielleicht den Sprung in den Spieltagskader zu schaffen und womöglich sogar sein Bundesligadebüt zu feiern.

Bilanz: Pizarro (7/0), Kruse (6/2), Manneh (6/1), Johannsson (6/1), Thy (6/1)