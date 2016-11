Mit Volldampf in die Startelf: Max Kruse (rechts) wird mit ziemlicher Sicherheit gegen Frankfurt beginnen, Philipp Bargfrede vermutlich auch. (nordphoto / Ewert, nordphoto)

Alexander Nouri hat sich wie immer in den Tagen vor Bundesligaspielen den Gegner ein paar Mal sehr genau auf Video angeschaut. Nach dem Studium der jüngsten Spiele von Eintracht Frankfurt, Werders Gegner an diesem Sonntag, sagt er: „Sie lassen unglaublich wenige Schüsse aufs Tor zu, in den letzten drei Spielen, glaube ich, nur drei.“

Diese Aussage verrät dreierlei: Erstens ist sie ein wenig zugespitzt, denn tatsächlich hat Eintracht Frankfurt in den Spielen gegen Köln, Gladbach und den HSV laut Statistik 15 Torschüsse zugelassen, aber wirklich gefährlich waren davon gerade einmal fünf, und das ist in der Tat beeindruckend wenig.

Und unterstreicht zweitens die grundsätzliche Wahrheit, die Nouri mit seiner Aussage transportieren wollte, nämlich, dass Eintracht Frankfurt eine der Mannschaften ist, die am besten verteidigt in der Bundesliga. Frankfurt hat seit fast 300 Bundesliga-Minuten kein Tor mehr kassiert. Daraus folgt drittens: Viele Torchancen dürfte Werder heute unter normalen Umständen gegen Frankfurt vermutlich nicht bekommen.

Pizarro und Kruse zurück auf dem Platz

Da trifft es sich sehr gut, dass Werder genau zu diesem Spiel zwei Männer zurück auf den Platz bringen kann, die sich damit auskennen, aus (wenigen) Chancen (viele) Tore zu machen: Claudio Pizarro, mit 103 Bundesligatoren für Werder bester Bremer Torjäger der Geschichte, und Max Kruse, bis Juni 2015 fester Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft und einer der beweglichsten Offensivspieler im Lande.

Die ersten Wochen der Saison unter Viktor Skripnik und auch die erste Zeit unter Nouri waren immer auch dadurch gekennzeichnet, dass davon die Rede war, wer Werder alles fehlte. Santiago Garcia fiel lange aus, für Luca Caldirola war das Fußballjahr 2016 früh beendet – und natürlich weit und breit keine Spur von Pizarro, Kruse und auch Philipp Bargfrede.

Wenn man so wil, startet Werder an diesem Sonntag noch einmal ganz neu in die Saison. Es ist kein echter Neustart, sondern eher ein gefühlter, denn die 27 Gegentore aus den ersten zehn Saisonspielen bleiben, und Platz 16 in der Tabelle ist Realität. Aber zum ersten Mal seit dem Bundesliga-Startschuss im August kann der amtierende Werder-Trainer das tun, was man gern mit der Formulierung „aus dem Vollen schöpfen“ umschreibt.

Verdrängungswettbwerb im Kader

Alexander Nouri gibt zu, dass ihm diese Situation gefällt. „Sie regen unsere Fantasie an, machen uns besser“, sagt Nouri über die Rückkehrer Pizarro und Kruse, zu denen sich auch noch Bargfrede gesellt, „man merkt es auch an der Atmosphäre beim Training, wenn diese Persönlichkeiten dabei sind.“ Und sie lösen im Kader einen ordentlichen Verdrängungswettbewerb aus.

Bis zum Schalke-Spiel vor zwei Wochen war klar, dass Werder ohne ein paar bestimmte Spieler in der Startelf nicht vorstellbar war. Florian Grillitsch etwa war defensiv zentral vor der Abwehr gesetzt. Jetzt könnte ihn Bargfrede auf dieser Position ablösen. Oder wenn Nouri unbedingt an Grillitsch festhalten möchte, dann könnte der Kapitän Clemens Fritz auf die Ersatzbank rücken, um Platz für Bargfrede zu machen.

Oder Zlatko Junuzovic. Im lange Zeit von Nouri bevorzugten 4-1-4-1-System spielte der österreichische Nationalspieler zentral. Da Kruse jetzt zurückkehrt, wird Nouri auf ein 4-2-3-1 umstellen, mit Kruse auf der Position des Zehners – und wo bleibt dann Junuzovic? Rechts offensiv? Da hat Izet Hajrovic in den vergangenen vier Werder-Heimspielen stets beginnen dürfen und unterm Strich eine ordentliche Wirkung erzielt. Auch Fin Bartels, im Test gegen Osnabrück vergangene Woche sehr engagiert und umtriebig, ist ein Kandidat.

Auf der Suche nach der Spitze

Bartels könnte aber auch Linksaußen spielen, wenn Serge Gnabry, der dort bisher starke Leistungen gezeigt hat, in die Spitze rückt. Diese Variante ist nicht so abwegig, wie sie zunächst scheint. Nouri sucht eine Spitze. Ousman Manneh ist zurzeit bei der U23, Aron Johannsson erst spät von seiner Länderspielreise mit den USA zurückgekehrt. Bleiben noch Lennart Thy und Pizarro.

Es wäre nachvollziehbar, wenn Nouri sich Claudio Pizarro als Joker aufbewahrt und je nach Spielverlauf ab der 60. oder 70. Minute bringt. Wenn Nouri sagt, „wir werden da das richtige Maß finden“, dann klingt das nicht so, als sollten Kruse, Bargfrede und Pizarro alle zusammen von Beginn an spielen. Warum also nicht Gnabry? Im Wechsel mit Bartels und Kruse etwa. Für eine solche Variante ist der Begriff „falsche Neun“ vor ein paar Jahren erfunden worden.

Noch sechs Spiele bis Weihnachten

Wie auch immer die Startelf an diesem Sonntag um 17.30 Uhr tatsächlich aussieht, allein die Entwicklung, dass Spieler wie Grillitsch, Junuzovic oder Fritz plötzlich Kandidaten für die Ersatzbank sein könnten, zeigt, dass nun der Konkurrenzkampf herrscht, der in den Wochen zuvor doch eher pflichtschuldig als wirklich überzeugend betont wurde. „Wir sollten keine Angst haben vor der Konkurrenzsituation“, sagt Nouri, „wir sollten jetzt nicht mit Skepsis und Angst hantieren, welcher Spieler nicht in der Startelf stehen wird. Ich denke im Gegenteil, dass das die Spieler inspirieren kann, sich gegenseitig zu pushen.“

Die neue Vielfalt im Kader kommt zur rechten Zeit. Bis zum 21. Dezember macht Werder in vier Wochen noch sechs Spiele, die Gegner heißen Frankfurt, HSV, Ingolstadt, Hertha, Köln und 1899 Hoffenheim. Und nach den ersten Wochen der Stabiliserung unter Nouri befindet sich Werder gerade im Abschwung nach drei 1:3-Niederlagen in Folge. Höchste Zeit, diesen Trend zu stoppen. Die Spieler, um einen Umschwung auszulösen, hat der Trainer jetzt zur Verfügung.