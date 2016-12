Alexander Nouri hofft, weiterhin die richtigen Entscheidungen zu treffen. (dpa)

Kürzlich hat Alexander Nouri Werders Zukunft getroffen, und er fand sie ziemlich gut. Werders Zukunft kommt aus Dänemark, vom FC Kopenhagen, und heißt Thomas Delaney. In der Winterpause wechselt Delaney nach Bremen. Er soll dort das Mittelfeld stärken.

Wenn man seinem aktuellen Trainer Ståle Solbakken glauben darf, dann wird ihm das gelingen. „Er wird Werder prägen”, sagt Solbakken über Delaney. Werders Trainer Nouri kann sich das auch vorstellen. Er hat das Gespräch mit seinem künftigen Spieler als sehr anregend empfunden.

Er habe gespürt, dass Delaney „schon in jungen Jahren Verantwortung als Kapitän getragen hat. Das kommt auch im persönlichen Gespräch rüber: dass er genau weiß, was er will, und dass er sich Gedanken macht”.

Verstärkung Delaney

Ob Delaney (25) nach seinem Wechsel aus der dänischen Superliga in die Bundesliga sofort überzeugen wird? „Wir haben schon die Fantasie, dass er uns weiterhilft”, sagt Nouri. „In den Spielen, die ich gesehen habe, fand ich ihn sehr, sehr spannend, sehr interessant.”

Mehr zum Thema So wird's was Werders Fußballer haben bei ihrem 1:0 bei Hertha BSC in Berlin endlich mal 90 Minuten lang stabil ... mehr »

Delaney sei ein sehr laufstarker und torgefährlicher Mittelfeldmann, zudem ein absoluter Teamspieler, sagt Nouri: „Wir freuen uns auf ihn.” Die Verstärkung Delaney freut den Trainer aber nicht nur, sie fordert ihn auch. Denn sie macht das Gedrängel in Werders Aufgebot noch größer, als es sowieso schon ist.

Nouri hat schon jetzt von Woche zu Woche mehr Möglichkeiten, schließlich sind die lange verletzten Stammkräfte Claudio Pizarro, Max Kruse und Philipp Bargfrede zurück und haben gleich wieder einen festen Platz im Team.

Nouri muss Profi auf die Bank setzen

Wenn jetzt auch noch Zlatko Junuzovic nach überstandener Erkältung für das Heimspiel an diesem Sonnabend gegen den 1. FC Köln bereitsteht, hat Nouri ein Problem: Er muss dann einen etablierten Profi auf die Bank setzen.

Einerseits ist dieses Problem natürlich ein Luxus, nach dem die Bremer sich lange gesehnt haben. Andererseits ist es für Nouri schon kniffelig. Er, der 37 Jahre junge Trainer, dessen Bundesliga-Karriere gerade erst beginnt, wird Spielern wie dem Kapitän Clemens Fritz oder dem Routinier Zlatko Junuzovic womöglich klarmachen müssen, dass sie erst mal nur Ersatz sind.

Und er wird diese Entscheidung so kommunizieren müssen, dass sie weder den Spieler nachhaltig verstimmt noch den Teamgeist schwächt.

Trainer macht noch keine Aussagen

Nouri ist klug; er ahnt, was da auf ihn zukommt. Auch deshalb mag er die Frage, wie er mit dem Überangebot an starken Spielern umgehen wird, noch nicht beantworten. Es sei dazu noch zu früh, sagt er, deshalb werde er dazu „definitiv noch keine Aussage machen”.

Mehr zum Thema Nouri: Profis dürfen sich nicht ausruhen Werders Trainer Alexander Nouri hat seine Spieler aufgerufen, nach den jüngsten beiden Siegen nicht ... mehr »

Er wisse, „dass in der Trainingswoche noch viel passieren kann”. Wer könne schon vorhersehen, welcher Kicker noch krank wird oder sich verletzt? Die Woche vor dem Spiel in Berlin habe doch gezeigt, „dass da relativ kurzfristig viel Bewegung reinkommen kann”, fügt Nouri an.

Und wenn keine Bewegung reinkommt? Wenn alle fit sind und spielen wollen? „Dann werden wir noch mal gucken, was mit dem Gegner ist und was für uns die erfolgversprechendste Aufstellung ist.”

Bloß keine Fehler machen

Solche Sätze sagt Nouri oft. Er wirkt im Gespräch mit Journalisten nach wie vor vorsichtig. Er antwortet manchmal vage, er legt sich selten fest. Es scheint, als wolle er bloß keinen Fehler machen – und das ist absolut verständlich.

Nouri ist halt immer noch ganz schön neu in dieser sehr öffentlichen Profifußball-Branche; das darf man nicht vergessen, wenn man ihn, seine Art und seine Arbeit beschreibt. Er muss an seinem Amt noch wachsen, und jetzt muss er, wie jede Führungskraft, halt auch mal unangenehme Gespräche führen.

Der Cheftrainer Nouri hat schon gezeigt, dass er das kann. Vor zwei Wochen hat er kritisiert, Werders Fitnesskonzept in der Sommervorbereitung sei nicht so aufgegangen wie geplant. Er hat sich also was getraut, er hat öffentlich ein Problem zum Thema gemacht, das durchaus heikel ist.

"Entscheidend ist, dass man seine Linie behält."

Nouri hat in der Fitnessfrage die Haltung gezeigt, die ihm so wichtig ist. Haltung, das ist ein Wort, das Nouri gern und häufig benutzt. Er braucht die Haltung, wie jeder Trainer sie braucht, der in dieser Branche bestehen will.

Schon in seinen ersten Wochen als Trainer der Werder-Profis hat Nouri erfahren, welch schnelllebige Branche die Fußball-Bundesliga ist. Er hat erlebt, wie begeistert ein Trainer nach ein, zwei Siegen gefeiert wird. Er hat aber auch gespürt, wie heftig er in die Kritik gerät, wenn es mal nicht so läuft. Nouri betont, er versuche, sich treu zu bleiben, in guten wie in schlechten Zeiten.

„Entscheidend ist, dass man seine Linie behält. Dass man die Art der Kommunikation mit den Spielern behält und dass man die Prinzipien, an die man glaubt, weiter mit Überzeugung tagtäglich lebt”, sagt er. „Und das haben wir getan. Wir im Trainerteam.” Das Auf und Ab, das er erlebt hat, hat ihn in dieser Linientreue nur noch bestärkt.

Nouri muss weiter hoffen

Zuletzt haben Nouri und seine Spieler eine gute Zeit gehabt, mit den zwei Siegen gegen den FC Ingolstadt und bei Hertha BSC. Nach dem Schlusspfiff des Spiels in Berlin hat Nouri richtig euphorisch gewirkt, er hat die Hände zu Fäusten geballt und seine Freude in das Olympiastadion geschrien.

Irgendwann ist er dem Kapitän Fritz begegnet, er ist ihm in die Arme gesprungen, und dann stand Fritz da und hielt seinen jubelnden Trainer. „Dass ich die Freude so zum Ausdruck bringe, ja, das ist meine persönliche Art”, sagte Nouri.

Was aber, wenn er in ein paar Tagen überlegen muss, ob er den Mann, der ihn in Berlin getragen hat und der nur ein Jahr jünger ist als er selbst, aus der Startformation nehmen soll? Alexander Nouri sagt: „Dann werden wir, so hoffe ich, die richtige Entscheidung treffen.” Mehr als diese Hoffnung bleibt ihm vorerst nicht.

„Entscheidend ist, dass man seine Linie behält.“ Alexander Nouri