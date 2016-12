Werder-Trainer Alexander Nouri (rechts) hofft, dass Clemens Fritz und drei weitere Werder-Profis bis zum Start der Rückrunden-Vorbereitung wieder fit sind. (nordphoto)

Werder-Verteidiger Lamine Sané hatte den Platz im letzten Bundesliga-Spiel des Jahres gegen Hoffenheim verletzt verlassen müssen. Diagnose: Muskuläre Probleme im Oberschenkel. Im Weihnachtsurlaub zu Hause in Bordeaux wird sich Sané behandeln lassen. Bis zum Start der Rückrunden-Vorbereitung am 2. Januar sollte er aber wieder fit sein, sagte Werder-Trainer Alexander Nouri am Donnerstag.

Fünf Spiele in Serie ungeschlagen, dabei neun Punkte geholt: Werder überwintert nach 16 Spieltagen auf Platz 15 der Tabelle. Welcher Platz ist am Ende der Saison drin? Platz 1 - 5 Platz 6 - 9 Platz 10 - 14 Platz 15 - 18 Ergebnisse anzeigen Abstimmen

Auch Philipp Bargfrede und Clemens Fritz werden über die Feiertage einen individuellen Trainingsplan absolvieren. Nouri geht auch bei ihnen davon aus, dass sie bis zum 2. Januar wieder ins Mannschaftstraining einsteigen können.

Luca Caldirola hingegen wird während des Trainingslagers im andalusischen Alhaurín el Grande in der Provinz Malaga in Spanien nur Teile des Mannschaftstrainings absolvieren können, mutmaßt Nouri. Der Werder-Trainer plant aber mit ihm zum Beginn der Rückrunde.