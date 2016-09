Werders Winterzugang Thomas Delaney hat im Champions-League-Spiel gegen den FC Brügge ein Traumtor für Kopenhagen erzielt. (dpa)

In mitten des hektischen Transfertreibens dieses Sommers, zwischen all den schmerzhaften Abgängen und prominenten Verpflichtungen bei Werder, ging sein Name fast ein wenig unter. Schließlich stößt Thomas Delaney, Däne mit US-Staatsbürgerschaft, erst in der kommenden Winterpause zu Werder.

Dass sich die Bremer darüber aber sehr wohl freuen dürfen, bewies Delaney am Dienstagabend in der Champions League. Mit einem Traumtor sorgte der 24-jährige defensive Mittelfeldspieler für die zwischenzeitliche 2:0-Führung des dänischen Meister gegen den FC Brügge. Kopenhagen gewann das Heimspiel mit 4:0 und rangiert dank des 1:1-Unentschiedens gegen den FC Porto aus dem ersten Gruppenspiel momentan mit vier Punkten auf Tabellenplatz zwei der Gruppe.

Frank Baumann dürfte sich indes von Delaneys Traumtor bestätigt gesehen. Werders Sportchef hatte gehofft, dass Kopenhagen die Qualifikationsphase fzru Champions League besteht. Da könne Delaney "weitere Erfahrung auf höchstem Niveau sammeln und dann im Winter sofort bei uns einsteigen“, sagte Baumann zuletzt.