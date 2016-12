Alexander Nouri und Clemens Fritz freuen sich über den Sieg im Olympiastadion. (nordphoto)

Kein Wunder, dass sie ihr 1:0 bei Hertha BSC als eine kleine Erlösung empfunden haben – zumal es ein Sieg bei einem Spitzenteam der Liga war. "Das ist wichtig, weil der Glaube eine wichtige Rolle spielt: dass man auswärts auch gegen eine Top-Mannschaft bestehen kann, dass man dort auch zu Null spielen kann", sagte Sportchef Frank Baumann. "Das hilft definitiv."

Kapitän Clemens Fritz verwies darauf, dass sein Team den Berlinern kaum eine Torchance ermöglicht hatte: "Ich hatte in keiner Phase des Spiels das Gefühl, dass es irgendwie noch brenzlig werden könnte." Er war froh, dass Werder nicht wieder so lange auf ein gegentorfreies Spiel warten musste wie in der vergangenen Saison: "Ich hab‘ schon die letzten Wochen gesagt: Bitte nicht wieder bis zum 32. oder 33. Spieltag warten, bis wir dann endlich mal zu Null spielen."

Fritz betonte: "Das ist auch für den Kopf wichtig: dass du einfach merkst, dass es geht." Zu oft habe Werder in der Schlussphase überflüssige Gegentreffer kassiert: "Jetzt haben wir endlich mal eine Führung ins Ziel gebracht."