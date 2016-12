Werders Bargfrede und García kämpfen um den Ball gegen Kölns Osako. (Nordphoto)

Im Weserstadion erkämpfte sich die Mannschaft von Alexander Nouri ein 1:1 (1:1) gegen den 1. FC Köln – und steht damit nach wie vor auf Tabellenplatz 14. Serge Gnabrys bereits sechstes Saisontor sicherte das Unentschieden gegen einen FC, der die Partie über weite Strecken bestimmte.

Werder startete in jener Formation, die in der Vorwoche 1:0 in Berlin gesiegt hatte. Und weshalb auch hätte Trainer Alexander Nouri etwas ändern sollen? Das Spiel bei der Hertha war der überzeugendste Werder-Auftritt dieser Halbserie gewesen, hatte den Bremern einige Luft im Abstiegskampf verschafft und vor allem viel Selbstbewusstsein gebracht. Clemens Fritz und Philipp Bargfrede gaben im 4-4-2-System den Part im defensiven Mittelfeld, Fin Bartels und Serge Gnabry den offensiven. Max Kruse – der zuletzt sowohl beim Heimsieg gegen den FC Ingolstadt wie auch in Berlin getroffen hatte – und Claudio Pizarro besorgten den Angriff gegen die so defensivstarken (erst 13 Gegentreffer in den 14 Spielen zuvor) Kölner.

Nur: Gegen den Tabellensiebten passierte aus Bremer Sicht zunächst: nicht viel. Weil die Mannschaft von Peter Stöger zeigte, weshalb sie so überzeugend in die Saison gestartet ist und sich ihre bisher 23 Punkte redlich verdient hat. Der FC störte konsequent früh, ließ Werder wenig Luft zum Atmen. Und er schaltete blitzschnell um – kaum hatten die Bremer den Ball in der gegnerischen Hälfte verloren, drängten die Kölner, angetrieben von Jonas Hector oder Anthony Modeste, auch schon in Richtung Strafraum. Und auf der Gegenseite? Hatte es Seltenheitswert, wenn Werder überhaupt einmal an den gegnerischen Strafraum herankam. So dauerte es bis zur 24. Minute, ehe Nouris Elf überhaupt den ersten Eckstoß erkämpft hatte – der Gegner hatte zu diesem Zeitpunkt bereits drei Ecken auf dem Konto.

Doch die Bremer Abwehr, in Berlin erstmals in dieser Saison überhaupt ohne Gegentreffer, kam in dieser Anfangsphase nie wirklich in Gefahr. Robert Bauer (12. Minute) und Niklas Moisander (18.) blockten Kölner Schussversuche noch ab, Torwart Jaroslav Drobny pflückte etliche Flankenbälle aus der Luft. Die Gäste bestimmten zwar das Spiel, atemberaubend waren die Chancen, die sich erarbeiteten, aber nicht.

Doch eine klare Tendenz dieses Spiels war erkennbar. Und passierte nach gut einer halben Stunde, was sich angedeutet hatte: Wenn hier eine Mannschaft das erste Tor schießen würde, dann der FC. Hector, zentral postiert, fand die Schnittstelle in der Bremer Abwehr und passte auf Modeste, der sich im genau richtigen Moment löste – wer immer auf eine Abseitsposition des Franzosen spekulierte, hatte falsch spekuliert. Der FC-Torjäger lief noch zwei, drei Schritte auf Drobny zu, scheiterte aber am Bremer Schlussmann. Den Abpraller musste der mit vor das Bremer Tor geeilte Artjoms Rudnevs nur noch ins verwaiste Gehäuse schubsen (28.). Dieser 0:1-Rückstand war zwar nicht zwingend gewesen – aber er war eben auch alles andere als eine Überraschung. Weil die deutlich überlegene Mannschaft, die den Spielverlauf diktierte, das Tempo diktierte, nun auch führte.

Und doch entglitt den Gästen die vermeintlich sichere Partie in der verbleibenden Viertelstunde bis zur Pause – weil Werder aus wenig viel machte. Und beinahe mit einer 2:1-Führung in die Halbzeit gegangen wäre. Dass es dann doch ein 1:1 war, lag an Thomas Kessler – und zwar in jeder Hinsicht. Der Kölner Schlussmann, Vertreter des verletzen Stammtorwarts Timo Horn, leistete sich zunächst einen kapitalen Fehler, der den Bremern den etwas überraschenden Ausgleich ermöglichte. Denn nach einem langen Ball von Fritz aus dem Mittelfeld versuchte es Serge Gnabry einfach mal aus der Distanz – aus gut 25 Metern Torentfernung abgegeben, setzte der Schuss kurz vor Kessler, der sich dabei ordentlich verschätzt hatte, auf und sprang über ihn hinweg zum 1:1 ins Tor (40.). Es war schon der sechste Saisontreffer des Bremer Offensivjuwels – und doch zugleich eine Premiere. Denn seine fünf Tore zuvor hatte Gnabry samt und sonders auf fremden Plätzen erzielt. Nun durfte auch das Weserstadion den 21-Jährigen endlich als Torschützen bejubeln – und wie es das tat.

Nur fünf Minuten später hätte sich dieser Jubel noch einmal beträchtlich steigern lassen – doch dieses Mal machte Kessler seinen Job gegen Gnabry nicht nur gut, sondern ausgezeichnet. Der Bremer war über links in den Strafraum auf das Tor zugestürmt und hatte aus spitzem Winkel abgezogen. Kessler aber war noch dran – und bekam auch noch den Fuß an Claudio Pizarros Nachschuss, der schließlich am rechten Lattenkreuz des Kölner Tores verendete (45.). Es war die beste Chance dieser ersten 45 Minuten, die bis dahin aufregendste Szene, die einen Torerfolg verdient gehabt hätte – und doch wäre eine Bremer Pausenführung zu viel des Guten gewesen. Weil sie das Bild, das diese Partie den Zuschauern eine Halbzeit lang geboten hatte, komplett verfälscht hätte.

Mit Wiederanpfiff aber änderte sich dieses Bild grundlegend. Denn Werder, nun im Mittelfeld mit Zlatko Junuzovic für den angeschlagenen Clemens Fritz, ließ sich das Geschehen auf dem Platz nun nicht mehr aufzwingen – sondern bestimmte seinen Teil selbst. So entwickelte sich eine offene, eine schnelle Partie mit guten Chancen zur Führung auf beiden Seiten. FC-Abwehrspieler Dominique Heintz prüfte Drobny mit einem Distanzschuss (58.), die Angreifer Modeste (64.) und Yuya Osako (65.) schossen entweder drüber oder knapp neben das Tor. Und Werder? Scheiterte rund um die 60. Minute mit Bartels‘ schöner Direktabnahme an Kessler, dann gleich zweimal an Verteidiger Frederik Sörensen, der zunächst einen Gnabry-Freistoß und schließlich Santiago Garcias Nachschussversuch jeweils kurz vor der Linie klärte. Dieses lange Zeit so einseitige Spiel: Es machte nun richtig Spaß.

Dass es keinen Sieger fand – es lag einerseits daran, dass den Bremern Schlussspurt merklich die Kraft ausging. Und andererseits daran, dass Schiedsrichter Wolfgang Stark kurz vor Ende der regulären Spielzeit am Bremer Strafraum die Sicht verstellt war. Ansonsten hätte der Unparteiische sehen können, dass Außenverteidiger Robert Bauer beim Versuch, Marco Höger vom Ball zu trennen, klar auf den Fuß trat und den Kölner so zu Fall brachte. Die Bremer hätten sich über einen Strafstoß in der 89. Minute nicht beklagen können. Er blieb ihnen erspart. Der 15. Punkt dieser Saison war gesichert.