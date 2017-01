Ludwig Augustinsson im Trikot des FC Kopenhagen. (Imago)

„Augustinsson ist ein extrem konstanter und kluger Spieler, der fast immer die richtige Entscheidung trifft und kaum Fehler macht“, sagt Mats Wehlast, der für die dänische Zeitung „Ekstrabladet“ über den dänischen und internationalen Fußball berichtet. Augustinsson habe sich seit seinem Wechsel nach Kopenhagen vor zwei Jahren rasant entwickelt. Ohne den Transfer zu bestätigen, sagt Werders Sportchef Frank Baumann über Augustinsson, dieser sei ein „sehr interessanter Spieler“, den Werder seit Jahren beobachte.

Wehlast ist überzeugt, dass Augustinsson auch in der deutlich stärkeren Bundesliga keine Probleme haben würde, sondern von Anfang an einschlagen kann: „Die sportliche Qualität hat er. Und er ist auch mental sehr stabil.“ Augustinsson trete in der Champions League genauso selbstbewusst auf wie in der dänischen Liga und bei seinen bisher sechs Länderspielen für die schwedische Nationalmannschaft.

Obwohl er noch am Anfang seiner Karriere steht, übernimmt Augustinsson bereits viel Verantwortung: Der Linksfuß schießt beim FC Kopenhagen sämtliche Freistöße und Ecken. Überhaupt hat er seine größten Stärken laut Wehlast in der Offensive. Augustinsson sei „kein typischer Zweikämpfer, sondern ein technisch starker Spieler“, der sich viel ins Spiel nach vorne einschaltet. In 65 Spielen in der dänischen Liga hat Augustinsson 22 Tore vorbereitet und drei selbst erzielt. Zudem sei er extrem laufstark.

Dass Werder in Zukunft wohl öfter mit einer Dreier-Abwehrkette spielen wird, könnte Augustinsson, wenn der Transfer tatsächlich stattfindet, demnach sogar entgegenkommen – obwohl er es vom FC Kopenhagen gewohnt ist, die Außenposition in einer Vierer-Abwehrkette zu besetzen. „Bei einer Dreierkette wäre er definitiv ein Mann für die Außenbahn, nicht für die linke Innenverteidiger-Position“, sagt Wehlast. Die Dreierkette verlangt den Flügelspielern ab, sich viel ins Angriffsspiel einzuschalten und extrem viel zu laufen – genau das, was Augustinsson auszeichnet.

Auf der Linksverteidiger-Position ist bei Werder seit Jahren Santiago Garcia gesetzt. Sein Vertrag läuft im Sommer aus; über eine Verlängerung haben sich beide Seiten bisher noch nicht geeinigt. Aber auch wenn Garcia über die laufende Saison hinaus bei Werder bleibt, ist nicht zwangsläufig nur Platz für einen von beiden, Garcia oder Augustinsson, in der Startelf: Im Trainingslager in Spanien ließ das Trainerteam Garcia schon mehrfach als linken Verteidiger in der Dreierkette spielen.