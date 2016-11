Dritte Niederlage in Serie, wieder drei Gegentore, und das sieht man Werders Kapitän Clemens Fritz nach der 3:1-Niederlage auf Schalke an. (dpa)

Werder hat im dritten Spiel hintereinander drei Tore kassiert – und nur eines selbst geschossen. Nach der nächsten Niederlage, bei der Werder sein Gegentor-Problem nicht in den Griff bekam, steht das Team nach knapp einem Drittel der Saison dort, wo es allein schon wegen der schlechten Erfahrungen aus der Vorsaison auf keinen Fall stehen wollte: in der unmittelbaren Abstiegszone auf Rang 16. In puncto Gegentore bleibt Werder die schlechteste Mannschaft von allen, es sind nun bereits 27. Bleibt es bei diesem Schnitt, stellt Werder am Ende der Saison einen ziemlich traurigen Vereinsrekord auf.

Kompakt wollten sie stehen – und die Bremer Kompaktheit war zunächst das Schlagwort für dieses Duell. Die Bremer hatten sich für eine Art Lauer-Taktik entschieden, man könnte auch sagen: für die Schalker Taktik. Schalke war zuletzt sehr gelobt worden für eine besondere defensive Kompaktheit, die den Gegnern das Fußballspielen vermieste und ihnen kaum Raum zur Entfaltung ließ. Und jetzt musste man Werder loben: Werder stand sehr stabil, Werder verengte die Räume und ließ Schalke kaum Raum.

Problem: Das klappte nur eine gute halbe Stunde lang. Dann war Werder wieder das, was Werder kennzeichnet in dieser Saison. Werder war wieder eine eine Mannschaft, die es einfach nicht schafft, Gegentore zu verhindern. Ein langer Pass in Richtung Bremer Strafraum und ein von Schalke-Angreifer Choupo-Moting gewonnenes Kopfball-Duell reichte im Grund. Max Meyer kam frei zu Schuss. Er donnerte einen einen sehr scharfen und platzierten Schuss an die Latte, den Abpraller durfte der freistehende Alessandro Schöpf zum 1:0 für Schalke verwerten.

Überraschende Wende kurz vor der Halbzeit

Zwei Minuten später schien das Spiel gar entschieden. Bei einem Freistoß für Schalke machte Verteidiger Naldo das, was er jahrelang in Bremen gemacht hatte, als er dort noch Verteidiger war. Er pfefferte den Ball sehr wuchtig aufs Tor. Werders Keeper Felix Wiedwald machte dann keine besonders erstklassige Figur beim Abwehrversuch. Er wehrte Naldos Ball zwar ab. Aber den Ball zur Seite zu boxen, das schaffte Wiedwald nicht. Widwald bediente unfreiwillig den geradewegs auf ihn zustürmenden Nabil Bentaleb. Schon stand es 2:0 für ein Team, dem gegen die bis dahin gut verteidigenden Bremer wenig eingefallen war.

Das Spiel erfuhr aber noch vor der Pause eine erneute überraschende Wendung. Ein Elfmeter brachte Werder das 1:2, die Bremer waren wieder im Spiel. Obwohl das gar nicht zwingend gewesen wäre, rannte Torschütze Alessandro Schöpf im Schalker Strafraum Serge Gnabry in die Hacken. Den fälligen Strafstoß übernahm der gefoulte Gnabry selbst. So passte der Halbzeitstand wenigstens wieder ein bisschen mehr zum Spielverlauf.

Bremer Taktik ist nicht ganz aufgegangen

Letztlich hatten sich die Bremer einen Defensiv-Patzer mehr geleistet. Die Bremer Taktik hatte sich ganz gut angefühlt und war doch nicht ganz aufgegangen. Trainer Alexander Nouri hatte etwas umgestellt gegen die Schalker, bei denen der einstige Werder-Stürmer Franco Di Santo wegen seiner Bauchmuskel-Verletzung schließlich doch fehlte. Nouri hatte auf Ousman Manneh verzichtet, Serge Gnabry war stattdessen die einzige Bremer Spitze. Dafür wüede das defensive Mittelfeld personell verstärkt, Thanos Petsos kam zu seinem ersten Startelf-Einsatz der Saison. Anstelle von Izet Hajrovic begann Fin Bartels auf dem Flügel.

Es dauerte nach der Halbzeitpause eine gute Viertelstunde, ehe auch diese umgestellte Bremer Elf wieder in die alten Muster verfiel. Defensiv ist Werder einfach zu durchlässig. Bei einem Sperren von Santigo Garcia gegen Benedikt Höwedes hatte Werder noch Glück, dass der Schiedsrichter Günter Perl auf Vorteil und nicht auf Elfmeter entschied.

Doch in der 63. Minute fing sich Werder dann doch das dritte Gegentor. Sead Kolasinac brachte den Ball von der Seite scharf in den Strafraum, niemand schaffte es zu klären. Am Ende war erneut Alessandro Schöpf der Nutznießer. Er hatte keine Mühe, das 3:1 zu erzielen. Das Spiel war entschieden. erst recht, als Perl Werder auch einen Strafstoß verwehrte. Matija Nastasic hatte Florian Grillitsch umgerempelt. Pech kam schließlich auch noch dazu.