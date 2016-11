Die Frage liegt nahe: Wie geht’s dem Bauch?

Willi Lemke: Naja, das war schon eine etwas schwierige OP am Blinddarm, ich erhole mich nur langsam. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann schon mal fast drei Wochen ausgefallen bin. Das war schon heftig.

Hat es Sie nachdenklich gemacht? In der Form, dass Sie sich sagen: Pass mal ein bisschen mehr auf dich auf, Willi?

Nein. Meine Frau, die hat aufgepasst und mich an den restlichen Haaren ins Krankenhaus geschleift. Es dauert jetzt mit der Heilung, die Hose geht noch nicht ganz zu, der Bauch schmerzt noch. Aber es wird. Ab Montag arbeite ich wieder.

Was steht an?

Nach der Mitgliederversammlung bei Werder geht es am Dienstag nach Genf (Lemke ist noch bis Jahresende UN-Sonderbeauftragter, Anmerkung der Redaktion). Von da geht es nach Monaco zum Peace-and Sport-Kongress.

Aber erst einmal kommt diese Zäsur am Montag. Sie scheiden als Werder-Aufsichtsrat aus. Wie geht’s Ihnen damit?

Es wird wehmütig werden für mich. Wenn du 35 Jahre lang dabei warst, ergreift dich halt die Wehmut, das will ich nicht leugnen. Das ist ähnlich wie an meinem 70. Geburtstag (Ende August, Anmerkung der Redaktion). Wenn du 70 wirst, dann wird dir klar: Du bist nicht mehr 50. Das bewegt einen schon. Als mein Vater 50 wurde, war er für mich ein alter Mann. Jetzt bin ich 70. Und das Blöde ist: Ich fühle mich eigentlich viel jünger, als ich laut Pass bin.

Fühlen Sie sich im Grunde zu jung, um als Aufsichtsrat auszuscheiden?

Ich fühle mich jung, und ich habe gesagt: Ich mache gerne weiter. Aber das Präsidium wollte einen Generationswechsel einleiten. Das ist für mich völlig in Ordnung. Der Präsident (Hubertus Hess-Grunewald, Anmerkung der Redaktion) als höchster Vertreter des Gesellschafters der Firma Werder hat mir das ganz liebenswert und freundschaftlich gesagt. Ich habe da keinen Groll. Ich habe jetzt Zeit für andere Dinge.

Was für Dinge? Gartenarbeit? Ein gutes Buch?

Sie kennen mich doch. Das wäre doch nicht ich! Wenn hier nicht das Telefon von morgens bis abends klingelt, dann fühle ich mich unwohl. Ich habe in den letzten acht Jahren über 110 Länder besucht. 110 Länder! Viele davon mehrfach. Ich habe weltweit Kontakte, und die werde ich nutzen, um Projekte voranzutreiben. Jetzt nicht mehr über eine Festanstellung, sondern über meine Firma Willi Lemke Consulting. Mal sehen, ein paar Aufträge habe ich schon bekommen.

Böse gefragt: Müssen Sie sich das schönreden, dass Sie bei Werder zur Seite treten und sich anderen Dingen widmen?

Nein. Ein Generationswechsel ist doch ganz normal. Ich fühle mich zwar kernig genug, dass ich meine internationalen Kontakte gerne eingebracht hätte. Aber das ist ja eher selten nachgefragt worden bei Werder. Von daher gab es doch auch für mich gute Argumente zu sagen: Hallo, wir machen jetzt einen richtigen Schnitt. Ich bin ja auch nicht der Einzige, der jetzt aus dem Aufsichtsrat ausscheidet.

Auch Hans Schulz und Werner Brinker scheiden aus, es kommen Kurt Zech, Thomas Krohne und Andreas Hoetzel. Man verspricht sich auch eine stärkere Anbindung an Wirtschaftskreise. Finden Sie den Weg gut?

Kurt Zech ist überall in der Welt bestens vertreten mit Büros. Das sehe ich ja, wenn ich irgendwo hinkomme und den Namen Zech lese. Er ist ein Bremer und ein Werderaner. Dass der jetzt bei uns mitmacht, ist sicherlich eine sehr gute Entwicklung. Auch Thomas Krohne, falls er vorgeschlagen werden sollte, ist eine hervorragende Wahl.

Mit Marco Bode kommt nur noch ein Aufsichtsrat aus dem Fußball-Business. Das ist manchen zu wenig.

Als Marco damals dazu gestoßen ist, hatten wir zwei Fußballer im Aufsichtsrat (Schulz und Bode, Anmerkung der Redaktion). Aber das ist nicht unbedingt erforderlich.

Warum nicht?

Das Gegengewicht zu Frank Baumann als Geschäftsführer Sport und seinen Leuten ist dann zu stark. Bei Transferfragen könnte zu viel Druck aufgebaut werden auf diejenigen, die sie umsetzen müssen.

Herr Lemke, wie wird es denn nun werden am Montag? Was erwarten Sie zum Abschied?

Ich erwarte gar nichts. Ich werde da verabschiedet, und ich kann mir vorstellen, dass der Präsident, mit dem ich lange, lange Jahre befreundet bin, das sehr angemessen machen wird. Aber es ist mir eher unangenehm.

Inwiefern?

Wenn du da im Rampenlicht stehst, und alle sagen „bravo“, dann fällt es schwer, die alle zu verlassen und sich zu sagen: Das war deine letzte Mitgliederversammlung, wo du auf dieser Seite (der Amtsträger, Anmerkung der Redaktion) und nicht auf jener Seite (der Mitglieder, Anmerkung der Redaktion) gesessen hast.

Werden Sie eine Rede halten?

Ich habe keine vorbereitet. Ich glaube, vor 17 Jahren habe ich das letzte Mal auf der Versammlung geredet...

...da hörten Sie als Manager auf...

...ich denke eher, dass drei große Blumensträuße vorbereitet sind und es das übliche Foto gibt, und das war’s dann.

Besonders angenehm ist Ihnen die Vorstellung nicht. Verbieten Sie es sich, dran zu denken?

Ja. Ich habe noch nicht einen Gedanken daran verschwendet, was ich wohl sagen werde, wenn man mich dazu auffordern würde. Aber das liegt eher daran, dass ich mir das vorher nie aufschreibe. Ich lasse es darauf ankommen.

Der Dienstag ist dann der erste Tag des Willi ohne Werder…

…ja, aber Sie werden sehen, die Leute werden mich weiter mit Willi ansprechen. Und mich weiter über Werder befragen. Nur: Ich habe kein Mandat mehr, das ist der einzige Unterschied. Ich werde weiter fleißig ins Weserstadion gehen. Ich bin mit dem Stempel Werder-Willi versehen, der bleibt. Die werden mich auch in Monaco fragen: Hallo Willi, was ist los? Wieso kommt Werder da nicht aus dem Tabellenkeller raus?

Fällt es dann ohne Mandat leichter, zu antworten?

Nein, schwerer. Als ich damals als Manager zurückgetreten bin, hatten wir gerade sensationell gegen Bayern gewonnen und den Pokal geholt. Das war nach einem Tal der Tränen und nach einem Fast-Abstieg sensationell. Ich würde jetzt lieber mit Platz 7, 8 oder 9 abtreten.

Erst Manager, dann Aufsichtsrat, 35 Jahre im Amt. Hat sich Ihr Blick auf Werder verändert?

Zunächst mal hat der Rücktritt als Manager praktisch mein ganzes Leben verändert. Der Job als Manager, der hat mich quasi verschlungen. Es ging nur um eines: Der Ball muss ins Tor. Wir hatten einen total starken Trainer mit Otto Rehhagel, wir hatten mit Franz Böhmert den besten Präsidenten aller Zeiten. Ehrenhaft, anständig, immer wieder zusammenführend.

Früher war alles besser?

Ich sage nicht, besser oder schlechter. Aber es war anders. Die Fluktuation im Spielerkader ist heute eine ganz andere, sie war auch in den Erfolgsjahren nach 2004 nicht so hoch. Das hat uns schon damals stark gemacht. Schon vorher hatte auch Rehhagel immer darauf geachtet, die Mannschaft Schritt für Schritt behutsam zu verändern. Die Vorstellung, dass wir für mehrere Millionen Spieler kaufen, die dann nicht mal im Kader platziert sind und bei der U 23 spielen, das wäre unvorstellbar gewesen. Das hat sich sehr verändert.

Liegt ja aber nicht unbedingt an der veränderten Philosophie des Vereins oder des Managements.

Spielerberater verdienen am meisten, wenn die Spieler so oft wie möglich wechseln. Die Bundesliga hat zuletzt bekannt gegeben, dass vor einem Jahr 127 Millionen Euro für Spielervermittler ausgegeben wurden. Das ist aus meiner Sicht unerträglich.

Heißt das auch: Frank Baumann hat es viel schwerer als Sie damals?

Ich glaube, dass er es viel schwieriger hat. Bei uns war es relativ einfach, wir haben mit den Spielern gesprochen. In ganz großen Ausnahmefällen mit einem Spielerberater. Von mir wollte mal einer fast 50.000 Mark haben. Da bin ich fast ausgeflippt und hab ihn gefragt: Sind Sie noch zu retten? Wir haben dreimal telefoniert, dann haben wir den Vertrag ausgearbeitet, Sie haben sich den angeguckt und gesagt, ist in Ordnung. Und dafür wollen sie 50.000 haben? Neulich habe ich gelesen, dass ein Agent für eine Vermittlung 27 Millionen bekommen hat.

Waren Sie eigentlich lieber Aufsichtsrat als Manager?

Der Managerjob hat mich aufgefressen. Die Kinder waren ganz froh, dass ich nie Zeit hatte, um ihre Schularbeiten zu kontrollieren. Aber es war eine unglaublich tolle Zeit. Ich hatte das wahnsinnige Glück, bei einem fantastischen Verein zu arbeiten, und dann wird der Verein dreimal Pokalsieger, zweimal Meister und einmal Europacup-Sieger. Und du hast als Rädchen im Getriebe daran mitgearbeitet. Das ist sehr befriedigend.

Halten Sie es für möglich, dass es solche Zeiten noch mal geben kann in Bremen?

Das wird ganz schwierig.

Weil immer mehr potente Konkurrenz dazugekommen ist? Wie Wolfsburg, wie Hoffenheim, wie Leipzig?

Es war auch vor 35 Jahren nicht einfach. Wir haben nun mal Standortnachteile hier. Es gibt keinen Herrn Hopp und keinen Herrn Mateschitz hier. Wir haben nicht so viele große Industriebetriebe. Wir sind glücklich, wenn OHB oder andere uns unterstützen. Aber Lürssen verkauft keine Yacht zusätzlich, OHB keinen Satelliten mehr, wenn sie bei uns Werbung machen. Wir haben unsere Nachteile oft durch schlaue Transfers wettmachen können.

Warum soll das nicht wieder möglich sein?

Es ist immer schwerer geworden. Der Abstand, was den Vereinen an Geld für Verpflichtungen zur Verfügung steht, hat sich total verändert. Als wir damals angefangen haben, da hatten die Bayern vielleicht das Doppelte wie wir für die Mannschaft zur Verfügung. Heute haben sie ungefähr das Zehnfache. Wenn du einem Spieler das Doppelte bieten kannst, ist das schon eine Hausnummer. Aber wenn du ihm das Fünf- bis Zehnfache bieten kannst? Wo wird dann langfristig der bessere Fußball gespielt? Es ist eine Horrorvorstellung für mich, sagen zu müssen: Bayern wird sowieso Meister, es interessiert nur noch, ob sie schon Weihnachten Meister werden. Die Schere klafft immer weiter auseinander.

Keine Chance auf mehr Chancengleichheit?

Ich bin schon in den Achtzigern als Sozialist verspottet worden, als ich die gefordert habe. Absolute Chancengleichheit wird es nicht geben. Aber es muss doch aufhören, dass zwar alle mehr kriegen. Aber die Großen kriegen mehr mehr und die Kleinen weniger mehr. Der Abstand wächst.

Wie soll man das aufhalten?

Die Bayern sind attraktiver für die Werbung, okay. Sie spielen Champions League, haben mehr Zuschauer, mehr Einnahmen. In Ordnung. Aber warum sollen sie noch mehr TV-Geld aus der nationalen Vermarktung bekommen? Warum gibt es da auch noch diese Rangliste in der Bundesliga? Alle liefern ihre Leistung, ihre 17 Heimspiele, die live übertragen werden. Das Beste wäre aus meiner Sicht: Alle sind gleichermaßen beteiligt. Alle kriegen das gleiche Geld. Die oben kriegen doch durch den Europacup sowieso schon einen Batzen mehr.

Jetzt sind wir etwas von Ihrer Werder-Vision abgekommen? Wo steht Werder 2026?

Werder wird es nach wie vor schwer haben. Wir müssen weiter ausgezeichnete Jugendarbeit machen. Und es muss jede einzelne Entscheidung bei Millionentransfers sitzen. Da dürfen nicht viele Fehler gemacht werden. Wir brauchen mehr solche Haupttreffer wie Serge Gnabry. Dann halte ich Europacup weiterhin für möglich.

Und was ist mit Willi Lemke in zehn Jahren?

Dann bereite ich mich auf den Ruhestand vor. Und: (lacht) Ich kann dann endlich daran arbeiten, meine Marathon-Leistung ein bisschen zu verbessern, da geht noch was.

Die Fragen stellte Olaf Dorow.