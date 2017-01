Sambou Yatabaré sucht einen neuen Verein. (Imago)

Werder sucht weiter nach einem Abnehmer für Sambou Yatabaré. „Der Spieler sondiert diverse Anfragen“, sagte Sportchef Frank Baumann. Yatabaré und der Klub müssten prüfen, ob eine Anfrage für alle Seiten passt.

„Es kann sich durchaus bis morgen Abend noch was ergeben“, sagte Baumann. Am Dienstag um 18 Uhr schließt das Transferfenster in der Fußball-Bundesliga, bis dahin können deutsche Klubs also noch Spieler verpflichten.

Sollte Werder bis dahin keinen neuen Verein für Yatabaré gefunden haben, wäre noch ein Wechsel in eine ausländische Liga möglich, deren Transferfenster erst später schließt – etwa in die Schweiz (15. Februar), nach Russland (24. Februar) oder China (28. Februar). (als)