Neuerdings trifft er auch wieder: Zlatko Junuzovic bejubelt sein 1:0 gegen Leverkusen. (nordphoto / Ewert, nordphoto)

Es hat sich viel verändert, auch für Sie privat. Sie sind jetzt zu dritt zu Hause . . .

Zlatko Junuzovic: . . . ja, wir haben jetzt einen Jungen, der vieles braucht (Sohn Clemens ist zwei Monate alt, d. Red.). Zuerst natürlich mal seine Mama. Und ich versuche zu helfen, wie es geht.

Inwiefern sind Sie gefordert?

Es ist ein unglaublicher Job, den meine Frau da machen muss. Rund um die Uhr, es ist sozusagen ein Fulltime-Job. Ich probiere, im Haushalt etwas zu übernehmen oder zu organisieren. Das ist quasi mein Part. Generell kann man schon sagen, dass sich das Leben verändert hat. Aber eben auch zum Positiven. Wenn man den Kleinen dann sieht, das ist schon ein super Gefühl.

Hat sich auch Ihr Rhythmus verändert? Gehen Sie zum Beispiel früher ins Bett?

Das nicht. Aber es ist schon so, dass man sich jetzt auf andere Sachen als vorher konzentriert. Man setzt sich andere Prioritäten: Was kommt zuerst, was kann warten? Und irgendwie geht die Zeit jetzt schneller vorbei. Man ist praktisch immer fokussiert.

Wie wichtig ist es Ihnen, dass Ihr Sohn an einem Ort aufwächst und nicht andauernd mit Ihnen umziehen muss?

Wenn er in die Schule kommt und Freunde hat, dann wäre mir ein fixer Platz schon wichtig. Er soll sozusagen eine normale Kindheit haben. Genau zu sagen, wie, wann, wo was passieren wird? Keine Ahnung. Wir müssen mal schauen und werden hoffentlich für alles gewappnet sein.

Die Fangfrage, ob Ihr Clemens bis mindestens 2018 in Bremen bleibt, funktioniert nicht so recht?

Mein Vertrag läuft bis 2018. Also wissen wir doch schon mal, wie es bis dahin ausschaut. Alles, was dann sein wird, kann man nicht sagen. Jetzt bin ich erst mal bis Juni 2018 an Werder gebunden.

Im Sommer haben Sie aber laut darüber nachgedacht, den Verein zu verlassen. Wie denken Sie heute darüber?

Gleich. Der Fußball ist schnelllebig. In jeder Transferphase kann bei jedem Spieler immer alles passieren. Die Fans wollen doch auch wissen, wie es ausschaut, wie die Planungen sind. Und wenn ich immer erzählen würde, dass da nix ist – und eine Woche später ist doch was, dann bringt das doch auch nichts. Da möchte ich ehrlich sein. Schlussendlich bin ich im Sommer ja aber auch bei Werder geblieben.

Was hat den Ausschlag gegeben?

Die andere Option, die ich hatte, hätte nicht gepasst. Mein Gefühl für Werder war ausschlaggebend. Auch, was das Leben insgesamt hier betrifft. Das kenne ich eben auch. Wie zum Beispiel Fans hier zusammenhalten, das ist ja auch ein wichtiger Faktor. Wir fühlen uns hier sehr wohl in Bremen!

Und würden Sie jetzt im Herbst sagen: Ich habe im Sommer alles richtig gemacht?

Je nach dem, aus welchem Blickwinkel man das sieht . . .

. . . aus dem Blickwinkel Ihrer Position auf dem Feld doch auf jeden Fall, oder? Sie spielen jetzt zentral. Das wollten Sie immer und durften es lange nicht.

Ja, das wäre vielleicht schon ein Punkt. Zentrales Mittelfeld, das ist der Platz, wo ich mich sehe und eventuell meine Stärken ausspielen kann. Aber wenn ich irgendwo auf außen gebraucht werde, oder wo auch immer, dann werde ich diesen Part auch versuchen zu erfüllen, so gut es geht. Mittlerweile ist es mir wirklich schon fast egal, wo ich spiele. Wichtig ist, dass ich spiele.

Tatsächlich?

Wenn du auf dem Platz bist, dann kannst du von überall irgendwie Einfluss nehmen.

Ist es also nur zufällig so, dass es mit Ihnen außen nicht geklappt hat – und zentral deutlich besser?

Es kommt immer auf die Mannschaft an. Darauf, wie wir aus einer guten Kompaktheit agieren. So, wie jetzt gegen Leverkusen. Wenn wir gut stehen und wenig zulassen und immer wieder Nadelstiche setzen können, dann kann ich mich eben auch besser in die freien Räume begeben. Kann Bälle besser antizipieren. Ich mag halt dieses Pressing. Das kommt mir entgegen, wenn wir das gut hinkriegen.

Wir sehr kommt es Ihnen entgegen, dass an Ihrer Seite Serge Gnabry links und Izet Hajrovic rechts ordentlich wirbeln?

Die Qualitäten, die Serge mitbringt, sind überragend. Gleiches gilt für Izet. Gegen Leverkusen hat er gezeigt, wie schwer er zu bändigen ist. Das erste Tor hat er überragend vorbereitet. Wir haben jetzt über links und rechts permanent Druck.

Überrascht Sie Hajrovic‘ Aufschwung, der lange auf sich warten ließ?

Überhaupt nicht.

Warum nicht?

Weil er eine hohe Qualität mitbringt. Ich kenne ihn gut und verstehe mich auch sehr gut mit ihm.

Und die Unterstützung von den Flügelspielern beflügelt quasi auch Ihr Spiel?

Die beiden machen wirklich extrem viel Druck auf die Gegenspieler. Sie kommen in Eins-gegen-Eins-Situationen durch. Sie binden Spieler und schaffen Freiraum für die Mitte. Da können wir im Zentrum reinstoßen. Das ist etwas, was wir Woche für Woche besser umsetzen. Wir sind da eigentlich erst am Anfang unserer Arbeit.

Das sagen Sie aus Ihrer Erfahrung vieler wechselhafter Werder-Jahre?

Ja! Aus dieser Erfahrung. Wir dürfen auf keinen Fall zurückschalten. Wir müssen uns auch noch verbessern. Wir haben noch viele Punkte, wo wir uns noch steigern können. Und müssen.

Was wären das für Punkte?

Man kann sich überall verbessern. Auch in den Sachen, die wir gut gemacht haben gegen Leverkusen. Wir waren sehr kompakt und standen sehr tief. Aber teilweise standen wir zu tief. Waren zu passiv. Sofort wurden wir mit einem Gegentreffer bestraft. Wir müssen da noch variantenreicher werden in der Frage: Wann sollen wir pressen? Oder: Wie tief sollen wir stehen?

Was macht Sie zuversichtlich, dass Sie das hinbekommen?

Wenn man sich die letzten Wochen anschaut, kann man sagen: Die Richtung stimmt. Jetzt kommt es drauf an, wie wir den Weg weitergehen. Wie sich der ganze Kader verhalten wird. Momentan ist es so, dass die, die weniger oder fast gar nicht spielen, voll mitziehen. Das wird wichtig sein, dass wir diesen Teamspirit haben. So, wie du die Stimmung in der Kabine hast, so sehr opferst du dich auf dem Platz auf.

Wie zu sehen war gegen Leverkusen?

Ulisses Garcia ist reingekommen in einer Partie, wo du nie sicher sein kannst, ob du nicht noch ein Tor kriegst. Aber der war sofort da. Das ist halt wichtig, dass wir solche Leute haben. Da gehören alle zusammen. Es muss immer dieser Hunger bleiben. Wenn wir das hinkriegen, dann werden wir eine gute Zukunft haben.

Wie groß ist aus Ihrer Sicht der Anteil des neuen Trainers (Alexander Nouri, d. Red.) an diesem neuen Teamspirit?

Er hat uns seine Grundprinzipien erklärt. Hat erklärt, was für ihn wichtig ist. Wofür er jeden Tag mit Herz dabei ist. Wenn wir diese Prinzipien einhalten, dann werden wir ein gutes Miteinander haben. Momentan zieht jeder voll mit, momentan findet der Trainer einfach auch die richtigen Worte. Er ist dabei nicht nur emotional, sondern auch sachlich. Bis jetzt ist das sehr gut.

Wie nachhaltig ist der Prozess aus Ihrer Sicht bereits? Oder ist es nur der übliche Neuer-Trainer-neue-Stimmung-Reflex?

Ich würde nicht sagen, dass das immer und überall so ist. Entscheidend ist doch, was wir Spieler daraus machen. Wenn man sich anschaut, wie im Training miteinander geredet und diskutiert wird, wie wir uns gegenseitig helfen, uns coachen, was er (Nouri, d. Red.) auch von uns verlangt: Dann hat das alles auch Sinn. Spieler merken so etwas. Aber wenn wir jetzt alles schönreden und sagen, alles ist super, alles ist toll, wir haben uns alle lieb, kommen wir nicht weiter.

Sie warnen?

Ja, sicher. Wir sind auf einem guten Weg. Aber er muss weitergehen. Wir müssen diesen Fokus und diese Aggressivität beibehalten, die wir uns aufgebaut haben. Das gilt für jeden. Wenn wir jetzt ein bisschen nachlassen, dann fressen uns die Leipziger auf (am Sonntag spielt Werder bei RB, d. Red.). Ich habe sie mir letzten Sonntag angeschaut gegen Wolfsburg (1:0 für RB, d. Red.).

Und?

Die pressen viel. Man braucht viel Mentalität gegen die. Die pressen 90 Minuten, die laufen viel, die gehen mit zwei, drei Leuten auf den Ball. Das ist eine richtig unangenehme Mannschaft. Da müssen wir richtig ein Team sein. Die sind eines.

Warum sind Sie erst jetzt eines – und waren es zum Saisonstart überhaupt nicht?

Wir brauchen nicht zurückzuschauen. Wenn wir anfangen aufzuarbeiten, was wir alles schlecht gemacht haben, hilft uns das nicht. Wir müssen bereit sein, gegen Leipzig alles zu geben. Sonst holen wir da nix. Das ist eben so, wie das Klischee sagt: von Spiel zu Spiel denken. Genau das brauchen wir.

Es gibt nichts Besseres, als in diesem Klischee zu denken?

Es trifft‘s halt auf den Punkt. Wir brauchen nicht über die Spiele nachzudenken, die waren. Auch nicht über die gegen Wolfsburg oder Leverkusen. Natürlich ist es gut, das Selbstvertrauen mitzunehmen. Aber es zählt jetzt nur der Fokus aufs Leipzig-Spiel. Alles andere ist wurscht.

Das Schöne für den Reporter ist, dass er nicht nur aufs nächste Spiel zu gucken braucht. Wo könnte denn Werders Weg in dieser Saison noch hinführen. Starke Kräfte wie Max Kruse, Claudio Pizarro und Philipp Bargfrede haben bisher noch gar nicht mitgespielt.

Wenn sie zurückkommen, bekommt der Trainer mehr Freiheiten, so zu spielen, wie er spielen will. Dann haben wir einen sehr hohen Konkurrenzkampf. Das ist schwierig für alle, der Trainer muss harte Entscheidungen treffen. Aber so ist das Geschäft.

Jetzt sind Sie ein bisschen ausgewichen. Wo kann es noch hingehen mit Werder? Man sagt immer, nach sechs, sieben Spielen kann man eine Richtung erkennen . . .

. . . nee, jetzt haben wir da überhaupt keine Richtung. Wenn man jetzt die Liga anschaut, kann jeder jeden schlagen. Die Frankfurter spielen mit einem Mann weniger viel besser als die Bayern (beim jüngsten 2:2, d. Red.). Also, was soll man da sagen?

Wir hatten gehofft, dass Sie so etwas sagen, wie: Ja, warum denn nicht ein Europacup-Platz für Werder?

(lacht) Sage ich aber überhaupt nicht. Für mich ist ganz klar: Oberstes Ziel sollte bleiben, so schnell wie möglich 40 Punkte zu schaffen. Ich will nicht noch mal so eine Saison wie die letzte haben. Das war sozusagen an der Mentalitätsobergrenze.

Wenn eine Saison ohne Abstiegssorgen gelingt, würde das Ihre Entscheidung beeinflussen, ob Sie länger in Bremen bleiben?

Darüber werden wir noch reden. Das ist jetzt schwer zu sagen.

Verbieten Sie sich das selbst auch, darüber nachzudenken? Oder ist das nur die politisch korrekte Antwort?

Ich will da wirklich nicht drüber nachdenken. Mein Vertrag läuft bis 2018, da ist noch so viel Zeit. Jetzt geht es um Punkte und Konstanz. Wenn wir das schaffen, dann sind wir alle glücklich.

Die Fragen stellte Olaf Dorow.

Zur Person: Zlatko Junuzovic kann man schon fast als Alt-Werderaner bezeichnen. Der 29-jährige österreichische Nationalspieler, seit Kurzem auch Familienvater, spielt bereits seine sechste Saison im Bremer Mittelfeld.