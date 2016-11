Zlatko Junuzovic plagen Knieprobleme. (nordphoto)

Den Werder-Profi plagen nach der 1:3-Niederlage gegen Schalke 04 Knieprobleme. Für ihn rückt nach Angaben des Österreichschen Fußballbunds Karim Onisiwo vom Bundesligisten FSV Mainz 05 in den Kader.

In Bremen stieg unterdessen Philipp Bargfrede am Montag nach langer Verletzungspause wieder ins Werder Mannschaftstraining ein. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler hat in dieser Saison noch kein Spiel absolviert. (dpa)