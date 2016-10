Cheftrainer Alexander Nouri. (nordphoto)

Das war's von der Pressekonferenz. Die Stimmung war locker - Sportchef, Trainer und Spieler wirkten positiv. Gnabry wirkt trotz seiner zum Teil überragenden Auftritte in den letzten Partien weiterhin sehr bodenständig.

Bartels habe gegen Sankt Pauli spielen können und sei nach wie vor ein sehr wichtiger Spieler. Und "auch eine Option" für die Startelf, so Nouri.

Zum Thema Winter-Trainingslager gibt es noch keine Neuigkeiten. Belek ist aber "sehr unwahrscheilich". Die Option in Bremen zu bleiben, gibt es aber auch.

"Bei Philipp müssen wir noch ein bisschen Geduld haben und bei Claudio auch - da wird kein Risiko eingegangen", so der Trainer in Bezug auf die beiden verletzten Spieler Bargfrede und Pizarro. Pizarro werde für das Spiel am Wochenende keine Rolle spielen.

"Santi is ein Spieler, der immer bereit ist", sagt Nouri zu Garcia. "Er ist auf jeden Fall eine Option", sagt er im Hinblick auf die Startelf gegen Leverkusen.

"Per ist ein enger Freund von mir, der mir sehr viel geholfen hat in den letzten Jahren", sagt Gnabry zu den Mertesacker-Diskussionen. Darüber, ob Mertesacker nach Bremen kommt, will Gnabry aber nichts sagen.

"Ich mache mir da überhaupt keine Sorgen", sagt Nouri zum Einsatz von Wiedwald. Der Torhüter genieße "vollstes Vertrauen". Man habe ein sehr offenes Gespräch geführt. Wiedwald habe eine hohe Identifikation mit dem Verein.

Inwischen hat der Offensivspieler in Bremen aber eine Wohnung gefunden - noch wohnt er nämlich im Hotel. Der Umzug soll bald anstehen. Auch ein Dienstauto soll es heute oder morgen geben.

Gnabry antwortet auf die nächste Frage, dass das "Team immer über allem steht". Eine "Gnabry-Euphorie" hätte er nicht mitbekommen.

Baumann ist optimistisch, dass man den Schwung aus den letzten Spielen weiter mitnehmen kann.

Gnabry wird gefragt, ob er sich auf den Freimarkt freue und muss sich erst einmal erklären lassen, was dahinter steckt. Aber er werde sich den Freimarkt anschauen, sagt er mit einem Lächeln.

Wie wichtig Gnabry für Werder ist, "hat er eindrucksvoll bewiesen in den letzten Spielen", sagt Nouri. Gnabry sei sehr torgefährlich, unberechenbar und trotzdem ein Teamplayer, der für die Mannschaft zurückarbeite. Der Trainer lobt den Offensivspieler ausgiebig.

"Ich denke, es ist der Wunsch von allen Fußballspielern, die in Deutschland aufwachsen, für die A-Nationalmannschaft zu spielen", sagt Gnabry, der gleichzeitig wieder betont, dass er in erster Linie gerade den Fokus auf Werder lege. Für die Nationalmannschaft zu spielen, sei aber sein Ziel.

Gnabry sagt, dass Özil ein "überragender Kicker" sei und er viel von ihm gelernt habe als er mit ihm zusammengespielt hat.

Nouri redet darüber, wie wichtig das Umschaltverhalten heutzutage seiner Meinung nach ist.



Am Sonnabend wolle man eine Balance finden, sagt Nouri. Man wolle mutig und "mit viel Aufwand" auf das Feld gehen. Man wisse, dass Leverkusen ein überragendes Umschaltspiel habe. "Da gilt für uns einfach auf dem Feld eine Kompaktheit zu haben", erklärt er.

Gnabry sagt, dass er sich schon sehr gut eingefunden habe und sich "innerhab der Mannschaft sehr wohl fühlt".

Alle Nationalspieler sind "soweit in vernünftigem Zustand" von ihren jeweiligen Länderspielreisen zurückgekehrt, sagt Nouri. Junuzovic wird heute auch wieder ins Training einsteigen.

"Ich finde es wichtig, dass man auch mal unterschiedliche Meinungen hat, aber dann letztendlich mit einer gemeinsamen Idee da herausgeht und alle zusammen an einem Strang ziehen", so Nouri. "Am Ende werde ich natürlich die Verantwortung tragen".

Nouri erklärt das Zusammenspiel der Trainer. Feldhoff bringe im Trainingsprozess "viel Erfahrung" mit. "Wir werden alle drei eng mit der Mannschaft arbeiten", sagt Nouri.

Alle drei Trainer arbeiten auf Augenhöhe miteinander, betont Nouri. Man habe die gleiche Arbeitsaufassung und denke in die "gleich Richtung". Markus Feldhoff kenne er schon lange. Nouri lobt die Qualität des neuen Co-Trainers.

"Ich freue ich auf die kommenden Aufgaben", sagt Nouri positiv.

Alexander Nouri begrüßt die Presse, er sagt, dass "nichts großartig anders ist", nur, weil er jetzt offiziell Cheftrainer ist.

Zuerst die Information: Für das Heimspiel gibt es nur noch Restkarten. Es ist nicht auszuschließen, dass das Spiel am Sonnabend ausverkauft sein werde.

Vor der Pressekonferenz: Herzlich willkommen zum Live-Ticker von der PK vor Werders Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen. Neben Sportchef Baumann und Trainer Nouri nimmt heute auch Nachwuchsstar Serge Gnabry an der Pressekonferenz teil.