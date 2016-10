Werder-Profi Santiago Garcia nimmt an der PK vor dem Auswärtsspiel in Leipzig teil. (nordphoto)

Zur Personalsituation: Die Wahrscheinlichkeit, dass Serge Gnabry in Leipzig dabei sein wird, ist groß. Heute soll er wieder mit dem Werder-Team trainieren. Ob Lamine Sané gegen RB für Werder auf dem Platz stehen kann, ist dagegen noch ungewiss. Sané leidet derzeit an einer Mandelentzündung, Fieber habe er aber nicht, sagt Nouri. Mit Berufung auf die Werder-Ärzte sagt Nouri, dass dennoch Hoffnung auf einen Einsatz des Innenverteidigers bestehe.

Santiago Garcia dürfte auch gegen Leipzig in Werders Startelf stehen. Nouri betonte, dass er in Sachen Linksverteidiger aufgrund Garcias guter Leistung in Leverkusen keinen Handlungsbedarf sehe. Ansonsten hielt sich der Werder-Trainer zur möglichen Aufstellung gewohnt bedeckt.

Nouri nochmals zu Manneh: "Momentan besteht keine Gefahr, dass er nachlässig ist."

Wie es auf dem Freimarkt gewesen sei, wird Nouri gefragt. "Ertappt, ich war leider noch nicht da. Hoffe aber auch für die Kids, das bald nachholen zu können", sagt der Trainer.

Er habe Manneh im Training "ganz normal wahrgenommen", sagt Nouri. Seine Geschichte und sein Naturell würden dazu führen, dass Manneh trotz des Hypes um seine Person bodenständig bliebe.

"Ich fühle mich perfekt in Bremen", sagt Garcia.

Baumann sagt, er wolle mit Garcia verlängern. Schließlich sei der Verteidiger ein "guter und positiver Typ, der wichtig ist für die Mannschaft und sich mit dem Klub identifiziert".

Nouri gibt einen Einblick in seine Spanisch-Kenntnisse. "Ich liebe diese Sprache", sagt Nouri. Sein Trainer spreche perfekt spanisch, merkt Garcia grinsend und nicht ohne Ironie an.

Man registiere die Euphorie im Umfeld mit Freude, so Nouri. Man sei aber bodenständig genug, um realistisch die Aufgaben anzugehen. Eine gewisse Euphorie sei für das Ausbilden eines Selbstbewusstseins gar nicht mal schlecht, findet Nouri, warnt aber davor, Euphorie in Leichtsinnigkeit kippen zu lassen. Aber auf Euphorie hoffen? "Handeln ist besser als hoffen", betont Nouri.

Baumann zu RB: "Großes Kompliment an Leipzig. Sie haben gezeigt, dass sie kein normnaler Aufsteiger sind und haben gezeigt, dass sie nicht zu unrecht da stehen, wo sie jetzt sind."

Garcia habe gegen Leverkusen gut gespielt in der Startelf, "wieso soll ich da also was ändern", findet Nouri.

Nouri über Garcia: "Er bringt eine große Professionalität sowie eine große Verbundenheit und Identifikation mit dem Verein, der Mannschaft und den Zielen mit."

Die Verletzungspause war "eine schwere Zeit für mich und meine Familie", sagt Garcia.

Nouri zur Taktiktafel beim Training am Donnerstag: "Das ist einfach ein Tool, um zu visualisieren und Trainingsinhalte prägnant darzustellen, das ist aber nichts Besonderes."

Leipzig ist "eine schwierige Mannschaft mit viel Pressing", erklärt Garcia.

Garcia zu RB: "Ich mache mir als Spieler keine Gedanken über Red Bull und das ganze Thema."

"Jedes Spiel in der Bundesliga ist eine große Herausforderung. Spieler müssen die Haltung haben, an jedem Spieltag an die eigenen Grenzen zu gehen", sagt Nouri.

Nouri zu RB: "Mir steht es nicht zu, da großartige Bewertungen vorzunehmen. Es ist beeindruckend, was da in kurzer Zeit entstanden ist."

Serge Gnabry soll am Nachmittag wieder mit der Mannschaft trainieren, sagt Nouri.

Lamine Sané habe eine Mandelentzündung, "zum Glück ohne Fieber", sagt Nouri. Es bestehe also durchaus Hoffnung auf einen Einsatz am Sonntag.

Werder werden 5000 Anhänger in Leipzig unterstützen. Das Stadion ist ausverkauft.

Vor der PK: Die Begegnung ist auch ein Wiedersehen mit Ex-Bremer Davie Selke, der unter großer Aufregung im Sommer 2015 für etwa acht Millionen Euro von Bremen nach Leipzig gewechselt ist. Ob Selkes persönlich eher schwierige Situation aktuell auf der PK thematisiert wird, erfahren Sie gleich im Liveticker.

Vor der PK: Beim Duell am Sonntag kommt es zu einer Premiere: Erstmals in der Geschichte der Bundesliga trifft Werder auf RB Leipzig. Den Sachsen ist ein historisch guter Saisonstart geglückt: Sie sind der erste Aufsteiger seit 19 Jahren, der nach sieben Bundesliga-Spieltagen noch ungeschlagen ist. Momentan steht RB mit 15 Punkten auf Tabellenrang drei, während Werder mit sieben Punkten derzeit auf dem 13. Tabellenplatz rangiert.