Lamine Sané hat am Dienstag zwar immer noch nicht mit der Mannschaft trainieren können; Sportchef Frank Baumann ist aber trotzdem optimistisch, dass der Abwehrchef am Sonnabend gegen Borussia Dortmund spielen kann. „Ich gehe davon aus, dass er am Mittwoch oder spätestens am Donnerstag wieder mittrainieren wird und gegen Dortmund dabei sein kann“, sagte Baumann. Sané hatte das letzte Testspiel gegen Eintracht Braunschweig wegen Oberschenkelproblemen verpasst.

Gefährdet ist nach Vereinsangaben hingegen der Einsatz von Aron Johannsson am Sonnabend, der wegen Wadenproblemen ebenfalls nur individuell trainierte. Werders Angreifer Nummer eins ist hingegen schon wieder ins Training eingestiegen: Claudio Pizarro hat seine Rückenprobleme aus dem Spiel gegen Braunschweig überstanden und kann nach jetzigem Stand am Sonnabend mitwirken. Justin Eilers, wegen Nackenproblemen gegen Braunschweig nicht im Kader, trainierte ebenfalls wieder voll mit. (fin)