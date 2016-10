Jaroslav Drobny fällt nach einem Bruch der Elle im Handgelenk laut Klub-Angaben drei Wochen lang aus. (nordphoto)

Alexander Nouri hat sich entschieden: Im Heimspiel am Sonnabend gegen Bayer Leverkusen wird Felix Wiedwald im Tor stehen. "Wiedi steht bereit, und er hat unser vollstes Vertrauen, da gibt es überhaupt keine Diskussion", sagte der Werder-Trainer nach dem Training am Montagvormittag. Wiedwald hatte nach dem zweiten Spieltag seinen Stammplatz an Jaroslav Drobny verloren.

Drobny wiederum hat sich während seines Aufenthalts bei der tschechischen Nationalmannschaft so schwer an der Hand verletzt, dass er länger ausfällt. Zwar hatte der Werder-Torwart mit einem baldigen Comeback geliebäugelt, aber Nouri sagte nun: "Es wird darauf hinauslaufen, dass es nicht klappt." Drobny trägt nach einem Bruch der Elle im Handgelenk jetzt Gips und wird nach Vereinsangaben mindestens drei Wochen lang nicht zur Verfügung stehen.

"Ich wollte es probieren, aber bei zwei Knochenbrüchen ist das Risiko einfach zu hoch", wird Drobny auf der Klub-Homepage zitiert. "Da muss man vorsichtig sein." Drobnys Gips werde "in rund 14 Tagen" entfernt, erklärte Nouri. "Dann müssen wir abwarten, wie es weitergeht."