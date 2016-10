Bremer Jung im Bayer-Dress: Julian Brandt spielt heute dort, wo er als Kind zum ersten Mal im Stadion war: im Weserstadion. (dpa)

Jürgen Brandt macht aus seiner Verbundenheit mit dem SV Werder keinen Hehl. Warum denn auch? Der Vater des Bundesligaspielers Julian Brandt lebt in diesem schönen Teil Bremens, ist Spielertrainer der Ü32 des dort ansässigen SC Borgfeld, und wie es sich hier gehört, wurde auch ihm die Verbundenheit mit Werder, dem Bundesligaverein der Stadt, quasi in die Wiege gelegt.

„Früher habe ich in der Ostkurve gestanden“, erzählt er im Gespräch mit dem WESER-KURIER. Damals in den 80er Jahren, als das Weserstadion noch eine zugige Schüssel war, die sich nur zu den ganz großen Spielen bis an den Rand füllte. Die Stehplätze waren nicht überdacht, und daher arg wetteranfällig. Schüttete einer sein Bier aus, hat es mitunter den falschen getroffen – abhängig von Windrichtung und Windstärke.

Jürgen Brandt, 44, erinnert sich speziell an die internationalen Auftritte der Grün-Weißen. Wie er in seiner Studentenzeit mit Freunden nach Lissabon zum Endspiel im Europapokal der Pokalsieger gefahren ist: Der unerwartete Triumph gegen Monaco 1992 in einem fast leeren Stadion, die rauschende Feier – das vergisst man eben nicht. Was erklärt, warum die Familie Brandt an diesem Sonnabend im Zwiespalt steckt: Jürgen, seine Frau Heike, die Kinder Jannis (17) und Sascha (13) wohnen einem Bundesligaspiel des SV Werder bei, in dem der älteste Sohn, Julian (20), für den Gegner Bayer Leverkusen aufläuft. „Ich habe ihn acht Jahre beim SC Borgfeld und FC Oberneuland trainiert“, beteuert der Papa, „ist doch klar, wem ich die Daumen drücke.“ Wenn aber die Werkself, wie zuletzt in Liga und Pokal passiert, gegen Werder verliert, gilt: Gegen diesen Gegner sind Punktverluste am wenigsten ärgerlich.

Julian Brandt hängt an Werder

Wie sehr Julian Brandt an Werder und Bremen hängt, hat er gerade erst dem zum WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland (2:0) herausgegebenen DFB-Stadionmagazin erzählt. Für die Rubrik „Meine erste Elf“ schwärmte der vierfache Nationalspieler von seinem ersten Trikot („Ein Werder-Trikot von Diego, das mir meine Eltern zum Geburtstag geschenkt haben. Er war mein Vorbild.“), seinem ersten Titel („beim SC Borgfeld den Karl-Schmidt-Cup, das ist in Bremen riesengroß“) oder seinem ersten Stadionbesuch („Im Weserstadion.Meine Eltern haben mich mitgenommen, müsste ein Spiel gegen Dortmund gewesen sein.“). Und nie hat der Blondschopf mit dem Feingefühl im Fuß vergessen, wie er selbst bei einem Länderspiel in Bremen – Deutschland gegen Serbien - mal als Sechsjähriger an der Hand von Frank Rost einlaufen durfte.

Die Brandts sind nicht nur echte Bremer, sondern auch eine seltene Gattung einer geschäftigen Branche: Seit der Junior sich anschickte, mal ein außergewöhnlich guter Fußballer zu werden – und das war spätestens seit seinem Wechsel in die Talentschmiede des VfL Wolfsburg 2011 klar – ist der Senior beratend an seiner Seite. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Für Julian Brandt läuft das „wunderbar“, denn: „Ich könnte keinem Berater so vertrauen wie meinem Vater. Die Familie handelt ja immer in deinem Interesse.“

"Leverkusen ist keine Zwischenstation"

Jürgen Brandt, der früher im Außendienst für ein pharmazeutisches Großhandelsunternehmen hartes Verhandeln lernte und diesen Job für seinen Sohn aufgab, ergänzt: „Julian vertraut uns Eltern. Darüber hinaus nutzt er unsere vorhandenen Kompetenzen. Werte und Wissen beziehungsweise Können, beides ist wichtig.“ Er mahnt stets Geduld an, „junge Leute müssen merken, dass es sich lohnt, an einer Sache dranzubleiben und Enttäuschungen zu überwinden.“

Bis heute gibt sich die Familie also immun gegen die Verlockungen und Verheißungen der großen Spieleragenturen, die Karrieren gerne am Reißbrett planen. Aber will einer, den Joachim Löw fest für die WM 2018 in Russland eingeplant hat, nicht noch in die weite Welt hinaus? „Ich bin weit davon entfernt, Leverkusen nur als Zwischenstation zu sehen“, sagte der bis 2019 gebundene Jungstar gerade dem „Kölner Express“. Für einen Karriereplan sei der Fußball „viel zu sehr ein Gegenwarts-Geschäft.“

Gleichwohl: Die Mini-Tür für andere Optionen („Natürlich höre ich mir alles an“) schlägt er nicht zu. Und er räumt auch ein, dass er ein Typ sei, der auch mal aus dem Bauch heraus entscheidet. Wie 2013, als die Bayern um ihn buhlten, er sich aber für das Engagement bei Bayer entschied. Getreu dem Motto: Mache als junger Fußballer nicht den zweiten Schritt vor dem ersten.

Name steht in den Notizbüchern von Topklubs

Vater und Sohn beschäftigen sich aktuell damit, was es noch zu verbessern gilt: häufiger und konstanter spielen, mehr Tore schießen und vorbereiten. Das Kalenderjahr 2016 ist das vielleicht prägendste von Leverkusens Nummer 19, die in 72 Bundesligaspielen 15 Treffer erzielte und elf Mal auflegte. In der vergangenen Rückrunde trumpfte er so stark auf, dass er es sogar in den vorläufigen EM-Kader schaffte. Aber statt mit dem A-Team nach Frankreich fuhr Brandt mit der Olympia-Mannschaft nach Brasilien: „Da musste ich erst überzeugt werden.“ Er gewann Silber und stieg mit neun Torvorlagen zum besten deutschen Scorer auf. Spätestens seitdem steht sein Name in den Notizbüchern internationaler Topklubs.

Jürgen Brandt betont, es gebe keinen Traumverein X oder Y. „Es ist doch kontraproduktiv, da irgendwelche Konstruktionen anzustellen“, sagt er. Dafür bestünden „zu viele Einflussfaktoren“. Wenn überhaupt eine Vision in ferner Zukunft zu entwerfen ist, dann diejenige, die alle Werder-Fans gerne hören, die ihrem Verein vielleicht nicht zu Unrecht vorwerfen, eines der größten Talente vor der Haustür damals nicht für Werder gewonnen zu haben. „Irgendwann mal für Werder aufzulaufen; für jenen Verein, wo er in der Ostkurve als Zwölfjähriger seine erste Bierdusche abbekommen hat, das wäre eher was. Aber: Kurz- und mittelfristig ist das kein Thema.“

Yatabaré, Diagne, Petsos – die Zeiten bleiben hart

Vor zwei Wochen hatte ihre Zeit bei Werder einen Tiefpunkt erreicht. Die Nationalspieler Sambou Yatabaré, Fallou Diagne und Thanos Petsos hatten es vor dem Darmstadt-Spiel nicht einmal in den Kader für das Abschlusstraining geschafft. Und Florian Kainz, Millionen-Einkauf von Rapid Wien, reiste am Ende ebenfalls nicht mit nach Darmstadt. Als der neue Cheftrainer Alexander Nouri nun am Freitag zur Abschlusseinheit vor dem Leverkusen-Spiel bat, da sah die Lage für Petsos, Diagne und Kainz schon erfreulicher aus, sie durften mitmachen. Yatabaré dagegen fehlte wegen einer Erkältung und wird gegen Leverkusen abermals nicht im Kader stehen.

Das kann auch Petsos, Kainz und Diagne noch passieren, denn da Nouri mit voller Mannstärke hinter verschlossenen Türen im Weserstadion arbeitete, muss er noch sechs Spieler streichen. Gut möglich, dass es Petsos und Diagne erneut trifft, denn anders etwa als Kainz hatten sie aufgrund der Länderspielreisen mit ihren Nationalteams in der vergangenen Woche keine Chance, beim neuen Trainer Werbung für sich zu machen.

„Grundsätzlich hat jeder die Möglichkeit, immer wieder Argumente zu liefern“, sagt Nouri, „die Zeit war aber knapp bemessen.“ Wenn perspektivisch Claudio Pizarro, Max Kruse und Philipp Bargfrede zurückkehren, wird die Konkurrenz noch größer. Nouri sagt: „Da werden wir uns in den kommenden Wochen konkret mit befassen und Entscheidungen fällen.“