„Ich möchte nächstes Jahr ein Spiel für Ivan organisieren“, sagte Ailton nach dem Benefizspiel von Clemens Fritz und Per Mertesacker. „Wir spielen dann wieder für einen guten Zweck, vielleicht Afrika oder so. Aber mit Ivans Namen vorne drauf.“ Eine Art Abschiedsspiel für den langjährigen Bremer, der seine Karriere vor vier Jahren beendet hat.

Ailton weiß sogar schon, wer dabei sein soll. „Ein paar deutsche Meister von 2004, dazu ein paar Freunde von Ivan und ein paar kroatische Nationalspieler“, sagte der „Kugelblitz“. Gespielt werden soll in Bremen oder Oldenburg, bei der Organisation setzt Ailton auf Unterstützung von Ex-Werder-Torwart Dieter Burdenski und dessen Eventagentur. „Alleine schaffe ich das nicht, nur mit Hilfe von Burdenski. Ich werde mal mit ihm reden“, sagte Ailton.

Und was sagt Klasnic zu der Idee? „Er sagt: Ich weiß nicht so recht, besser nicht“, verriet Ailton. Von seinen Plänen hat ihn das bislang allerdings nicht abgehalten.