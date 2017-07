Abdelhak Nouri wurde lange auf dem Platz behandelt. (nordphoto)

Via "Twitter" hat Ajax Amsterdam in der Nacht zu Sonntag vermeldet, dass Abdelhak Nouri außer Lebensgefahr sei. Der 20-Jährige befinde sich weiterhin auf der Intensivstation. Er werde künstlich im Tiefschlaf gehalten, um ihn optimal behandeln zu können, heißt es weiter.

Zuvor hatte Ajax bereits mitgeteilt, dass Nouri einen eigenen Herzschlag habe und sich in einem stabilen Zustand befinde. Der niederländische U21-Nationalspieler war während des Testspiels zwischen Ajax und Werder im Zillertal am Sonnabendnachmittag mit Herz-Kreislauf-Versagen zusammengebrochen. Er wurde wiederbelebt und von Medizinern beider Teams sowie anwesenden Rettungskräften lange auf dem Platz behandelt. Ein Rettungshubschrauber brachte Nouri anschließend in die Klinik nach Innsbruck. Das Spiel wurde aufgrund des tragischen Zwischenfalls in der 74. Minute beim Stand von 2:1 für Werder abgebrochen.

In den sozialen Netzwerken sendeten die Werder-Spieler Luca Caldirola und Aron Johannsson bereits ihre Genesungswünsche an Nouri. (crb)