Zlatko Junuzovic gibt Autogramme im Zillertal-Trainingslager.

Eine klare Absage an Trabzonspor blieb ebenso aus wie ein eindeutiges Treuebekenntnis zu Werder. "Ich bin bei Werder, habe noch ein Jahr bei Werder, und alles andere müssen die Vereine machen", sagte Junuzovic. Der 29-Jährige betonte zudem, dass er aktuell komplett fokussiert auf die Saisonvorbereitung bei Werder sei.

Trabzonspors Präsident Muharrem Usta hatte sehr offensiv über eine mögliche Verpflichtung Junuzovics gesprochen und verkündet, dass sich der türkische Verein mit Werders Mittelfeldakteur bereits einig sei. Laut dem österreichischen Portal „heute.at“ soll inzwischen auch der englische Premier-League-Aufsteiger Huddersfield Town um Junuzovic buhlen.

Junuzovic nannte bei "Werder-TV" keine Vereinsnamen, erklärte aber: "Es kommt hier und da mal Interesse. Das ist das Geschäft. Ich habe natürlich vom Interesse erfahren. Dass man sich seine Gedanken darüber macht, ist klar. Aber zuerst sind die Vereine dran und dann ich." Der Österreicher fügte hinzu: "Man muss ruhig bleiben. Wir werden sehen, was passiert."

Werders Sportchef Frank Baumann unterstrich in der "Werder-TV"-Sendung erneut, dass der Verein Junuzovic halten und den im kommenden Jahr auslaufenden Vertrag möglichst verlängern möchte. "Wir wollen unsere Leistungsträger nicht verlieren, in erster Linie den Kapitän nicht. Wir setzen alles daran, dass Zladdi in den nächsten Jahren bei Werder bleibt." Trainer Alexander Nouri hob hervor, wie wichtig Junuzovic für das Team sei. "Er ist nicht umsonst Kapitän und ein wesentlicher Bestandteil unserer Mannschaft."

