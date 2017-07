Hoffentlich kein Trendsetter: Aron Jóhannsson mit neuem Look. (nordphoto)

Unfall, verlorene Wette oder Geschmacksverirrung? Während es auf dem Platz in der vergangenenen Saison wenig zu Aron Jóhannsson zu berichten gab, sorgte die Frisurenwahl des Stürmers zum offiziellen Fototermin vor der Saison für Aufsehen.

In einer Medienrunde erklärte Jóhannsson nun den rätselhaften Look - und bestätigte, was viele schon geahnt hatten: "Es war ein Spaß mit Max", löste Jóhannsson auf. Gemeint ist Max Kruse, der mit strengem Mittelscheitel das ulkige Gegenstück zu Jóhannssons zweifelhafter Bob-Frisur bildete.

Die sportliche Leitung hatte den Scherz locker aufgenommen, Ärger gab es für die beiden Witzbolde nicht: "Heute morgen hat Frank Baumann mich bloß gefragt, warum ich eine andere Frisur trage", berichtete Jóhannsson, der seine Haarpracht diesmal zu einem kleinen Zopf verknotet hatte. Eine Rückkehr zu seiner "besonderen" Frisur sei aber nicht ausgeschlossen: "Ich werde in den nächsten Tagen schauen, ob ich es so mag und weitertragen werde", scherzte der US-Amerikaner. (cev)