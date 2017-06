Die zweite Rückkehr: Als Claudio Pizarro 2015 erneut zu Werder wechselte, herrschte am Bremer Flughafen die pure Glückseligkeit. (nordphoto)

Claudio Pizarro kam kaum durch. Er wollte raus aus dem Bremer Flughafen, aber er musste sich gedulden. Überall drängten sich Menschen an diesem Sonntagabend im September 2015, fast 300 waren gekommen. Die Menschen trugen Pizarro-Trikots, sie stimmten Pizarro-Gesänge an, sie hielten Pizarro-Plakate hoch. Sie machten mit ihren Smartphones Fotos von sich und von ihm. In ihren Gesichtern trugen sie dieses selige, verklärte, verzückte Lächeln, das ein Zeichen ist für die ganz besonderen Momente des Lebens.

Wer erlebt hat, was Pizarro an diesem Sonntagabend ausgelöst hat, um 23 Uhr, bei seiner Rückkehr nach Bremen, am Anfang seiner dritten Werder-Zeit, der hat gespürt: Da ist etwas zwischen diesem Fußballer und dieser Stadt, diesem Verein, diesen Menschen. Soll man es Liebe nennen, große Liebe vielleicht sogar? Das klingt kitschig in diesem harten, kalten, kommerziellen Profifußball-Geschäft, aber es ist wahr.

Pizarro, der Angreifer aus Peru, ist in seiner Karriere gleich zwei Mal von Werder zum FC Bayern gewechselt. Er hat damit den Karriereschritt gemacht, den viele Profis gemacht haben, denen Bremen zu klein wurde und die groß Karriere machen wollten. All diese Wechsel haben die Werder-Fans grummelnd hingenommen, mal grummelten sie lauter, mal leiser. Pizarro aber nahmen sie es nicht übel, dass er nach München ging. Der durfte das. Und er dankte es ihnen. Er kam immer wieder zurück, und er zeigte den Bremern, wie sehr ihre Zuneigung ihn rührte. Am Tag nach seiner Ankunft im September 2015, nach der Nacht am Flughafen, sagte er: „Die Fans lassen mein Herz erzittern.“ Welch ein Satz.

Jetzt, Ende Juni 2017, zittert wieder manch ein grün-weißes Herz, und wieder hat das mit Pizarro zu tun. An diesem Freitag läuft sein Vertrag bei Werder aus, und noch ist unklar, ob der Verein ihn verlängern wird. Am Sonntag treffen sich die Bremer Profis zum ersten Training nach der Sommerpause, und bisher heißt es, dass Pizarro nicht dabei sein wird. Frank Baumann, Werders Sportchef, hat oft betont, die Personalie Pizarro sei keineswegs entschieden. Sie hänge mit vielen anderen Personalien zusammen. Damit, wer noch kommt – und vor allem damit, wer noch geht. Am Donnerstag hat Baumann über Pizarro gesagt: „Es gibt keinen neuen Stand. Wir haben auf der Position noch einige Fragezeichen zu klären.“

Statt Fixpunkt nun eine Variable

So wird also der große Pizarro auf seine alten Tage zu einer Variablen. Er, der immer ein Fixpunkt war, ein Mann zum Festhalten, für die Fans und für sein Team. Vielleicht bleibt er ja doch noch, vielleicht spielt er eine letzte Saison in Grün-Weiß und wird am Ende jener Saison nach ein paar letzten Toren tränenreich und hochoffiziell im Weserstadion verabschiedet. Vielleicht hat er sein letztes Spiel aber auch schon gehabt, am 32. Spieltag der abgelaufenen Saison, beim 3:4 in Köln. Dort wurde er eingewechselt, in der 81. Minute. Am 33. und 34. Spieltag, in den Partien gegen 1899 Hoffenheim und Borussia Dortmund, ließ Trainer Alexander Nouri ihn auf der Bank.

Pizarro ist Werders erfolgreichster Bundesliga-Torschütze aller Zeiten. Er ist der erfolgreichste ausländische Bundesliga-Torschütze aller Zeiten. Er hat Werder seit seiner ersten Ankunft 1999 mehr geprägt als jeder andere Spieler. Er ist, das darf man sagen, eine grün-weiße Legende. Und diese außergewöhnliche Karriere soll jetzt mit einer Niederlage zu Ende gegangen sein, mit einem Neun-Minuten-Einsatz beim ziemlich gewöhnlichen 1. FC Köln? Pizarro, der Positivdenker, der ewig gut Gelaunte, der Schelm, soll so trist aus der Bundesliga verschwinden, so heimlich, als Ersatzmann, ohne Tusch und Tamtam?

Diese Fragen klingen bitter. Klar, Pizarro hätte es gar nicht so weit kommen lassen müssen. Er hätte seine Karriere im vergangenen Sommer beenden können, auf der Höhe seiner Kunst. Alle hätten damals geweint, alle hätten ihn bekniet, doch noch weiterzumachen, bitte, bitte, unbedingt. Denn Pizarro hatte gerade die vielleicht erstaunlichste Rückrunde seines Lebens gespielt. Er hatte zwölf Tore erzielt und Werder vor dem Abstieg gerettet. Er hatte die Fans zum Schwärmen gebracht und die Experten zum Staunen. Er hatte allen noch einmal gezeigt, was er kann. Es war, als habe er seine Karriere gekrönt. Aber er hat danach nicht aufgehört. Er hat es nicht so gemacht wie Philipp Lahm, der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, der 2014, nach dem Gewinn des Weltmeistertitels, zurückgetreten ist. Lahm ist gegangen, als es am schönsten war; er hat eine zutiefst rationale Entscheidung getroffen. Pizarro ist ein anderer Typ. Er ist kein Stratege, er ist ein Gefühlsmensch. Er liebt den Fußball einfach zu sehr, um ihn loszulassen.

Claudio Pizarro ist keiner dieser Sportler, die versuchen, ihre Karriere immer und immer weiter zu verlängern, weil sie Angst haben vor der Zeit danach. Vor der Stille nach dem Ruhm. Er hat schlicht deswegen noch ein Jahr drangehängt, weil er Lust dazu hatte. Weil er es genießt, auf dem Platz zu stehen. Weil er Spaß haben wollte. Das Problem war nur: Der Plan hat nicht so ganz funktioniert. Pizarro hat in der abgelaufenen Saison keine Hauptrolle mehr gespielt, sondern nur noch eine Nebenrolle. Er war oft verletzt. Mal zwickte es ihn hier, mal dort. Was blieb, war der Eindruck: Der Mann wird langsam alt. Er kann mit seinen 38 Jahren doch nicht mehr so, wie er will. Ein einziges Tor nur erzielte Pizarro in der ganzen Saison. In der Spielzeit davor hatte er mal drei Tore in einer Partie geschafft.

Zur Wahrheit gehört auch, dass Pizarros neue Unauffälligkeit in dieser Saison nicht mal richtig aufgefallen ist. Sie wurde nie zum Problem. Denn Werder hatte nun neue Helden im Angriff: erst den talentierten Serge Gnabry, dann vor allem den Alleskönner Max Kruse. Pizarro? War, rein sportlich, nicht mehr so wichtig. Aber er ist ja auch deshalb so eine Ausnahmeerscheinung gewesen, weil er immer mehr war als nur ein Sportler. Er war eine Art fußballerisches Gesamtkunstwerk, mit seiner Klasse, mit seinem spitzbübischen Optimismus, mit seinen Qualitäten als Führungskraft. Er schenkte den Bremern im Kampf um den Klassenerhalt Glaube, Hoffnung, Liebe. Er hat immer gesagt, dass Werder nicht absteigen werde – und er hat das nicht nur so gesagt, er hat das auch so gemeint.

Ein Zauberer, ein Macher, ein Mitreißer

Die jungen Spieler im Team haben oft betont, wie viel sie von Pizarro lernen können – von seinem Spiel, aber auch von seiner Haltung und seinem Stolz. Pizarro ist manchmal ein Zauberer gewesen, aber nie nur ein Schönspieler. Sondern immer auch ein Macher, ein Mitreißer, ein Mann, der was will. „Claudio, das ist einer, den kann nichts erschüttern“, sagt Jürgen L. Born, Werders früherer Klubchef, der Pizarro einst nach Bremen gelotst hat. Pizarro zählt zu der so seltenen wie bewundernswerten Sorte von Menschen, die einen Raum betreten können und allein dadurch gute Laune verbreiten. Sollte er nun gehen, dann würde Werder bald etwas fehlen.

Zuletzt sind bei Werder schon einige Figuren gegangen, die eine besondere Bedeutung hatten. Kapitän Clemens Fritz, ein Vorbild über viele Jahre, beendete seine Karriere. Torwart Felix Wiedwald, geboren in Thedinghausen, groß geworden bei Werder, bekam in Jiri Pavlenka eine neue Nummer eins vor die Nase gesetzt und wird den Verein verlassen. Florian Bruns, der im Team sehr beliebte Assistent von Trainer Nouri, musste gehen. Wenn nun auch noch Pizarro verschwände, dann ginge Wärme verloren, Nähe, Emotionalität. Dann wäre da erst mal sehr viel weniger Gefühl.

Dieses Gefühl ist aber wichtig für Werder, mehr wahrscheinlich als für viele Konkurrenten. Werder ist immer ein kleiner Klub gewesen, der davon geträumt hat, groß zu sein. In den vergangenen Jahren ist dieser Traum sehr weit von der Realität entfernt gewesen, deswegen haben Werders Fans oft an früher gedacht. An die Wunder von der Weser. An den Gewinn des Doubles aus Meisterschaft und DFB-Pokal 2004. An den erneuten Triumph im DFB-Pokal 2009. An die Abende in der Champions League. Werders Fans neigen zu Nostalgie, und Pizarro ist für sie immer ein ganz besonderer Sehnsuchtsspieler gewesen. Die Zuneigung, mit der sie ihren Liebling überschüttet haben, ist nicht nur mit seiner sportlichen Klasse zu erklären. Pizarro war für sie immer auch ein Symbol für die gute, alte Zeit.

Wenn die Fans den alternden Fußballer Pizarro tricksen und treffen sahen, dann hatten sie automatisch immer auch den jugendlichen Fußballer Pizarro im Kopf. Den 19-Jährigen, der einst wie ein Wirbelwind über Werder kam – und schnell zeigte, dass er manches kann, was andere nicht können. Werders Aufsichtsratschef Marco Bode, der zwischen 1999 und 2001 noch mit Pizarro zusammen gespielt hat, hat mal gesagt: „Er war eines der größten Talente, die ich je wahrgenommen habe.“ Bis zuletzt verursachte Pizarro, sobald er den Platz betritt, seinen Gegenspielern ein ungutes Gefühl im Magen. Bis zuletzt machte er ihnen Angst. Er ist kein Dauerläufer, aber er kennt immer noch die Wege, die ein Spiel entscheiden können. Er hat ein sensationelles Gefühl für Raum und Zeit – und für den Ball sowieso.

Wird er es für Werder noch mal demonstrieren? In den nächsten Tagen sollte sich das entscheiden. Am kommenden Donnerstag brechen die Bremer in ihr Trainingslager im Zillertal auf. Wenn die Sache mit Pizarro und Werder noch mal was werden soll, dann muss er da dabei sein. Pizarro braucht eine komplette Vorbereitung, um zu zeigen, was er kann. Er würde auch dann, wenn er mit dürfte und Werder ihn hielte, nicht mehr Stammkraft sein. Aber er wäre immerhin noch da. Und die Geschichte von der großen Liebe, sie wäre noch nicht vorbei.