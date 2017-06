Klaus-Michael Kühne unterstützt den Hamburger SV seit 2010. (dpa)

Seit 2010 hat Klaus-Michael Kühne sehr viel Geld in den Hamburger SV investiert. Wie der Unternehmer jetzt erzählte, wurde er auch einmal gefragt, ob er sich nicht bei Werder engagieren wolle. Die Anfrage kam allerdings nicht vom Verein direkt, sondern von Bremer Bankenvertretern.

"Da mein Vater aus Bremen stammt und damit auch unsere Firma, wurde ich vor einigen Jahren ins Weserstadion eingeladen. Die dortigen Banken fragten mich: Wie können Sie nur den HSV unterstützen und nicht auch Werder? Denen habe ich gesagt: Sorry, aber ich bin Hamburger", sagte Kühne dem "Hamburger Abendblatt".

Der 79-Jährige ist Verwaltungsratsmitglied und Mehrheitsgesellschafter des Logistikdienstleisters "Kühne + Nagel". Für Aufsehen und kontroverse Diskussionen sorgt er immer wieder als Investor beim HSV, dem er bereits zahlreiche Darlehen gab. Kühne war an diversen Spielerverpflichtungen beteiligt, etwa 2012 am Transfer von Rafael van der Vaart. 2015 erwarb er die Namensrechte an der Hamburger Arena und benannte sie in Volksparkstadion um.

