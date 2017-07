Zlatko Junuzovic hat bei Werder noch einen Vertrag bis 2018. (nordphoto)

Am Wochenende kamen Wechselgerüchte um Zlatko Junuzovic auf. Trabzonspor will den Werder-Kapitän laut der österreichischen Zeitung "Kurier" verpflichten und mit einem gut dotierten Drei-Jahres-Vertrag in die Türkei locken. Junuzovic sagte nun der "Bild", er habe davon nur aus den Medien erfahren.

Der Vertrag des österreichischen Nationalspielers bei Werder läuft noch ein Jahr. "Ich gehe davon aus, dass ich ihn erfülle. Ein Angebot für eine Verlängerung habe ich noch nicht erhalten", wird Junuzovic von der "Bild" zitiert. (wk)