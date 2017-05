Das Hinspiel im Weserstadion konnte der BVB mit 2:1 für sich entscheiden. (nordphoto)

Borussia Dortmund spielt eine auf vielen Ebenen unruhige Saison. Die Mannschaft hat verlässlich Highlights gesetzt, aber über die gesamte Spielzeit gesehen zu viele Punkte liegen lassen.

Der BVB hatte mit Verletzungen vieler wichtiger Spieler zu kämpfen. Dazu kamen Themen rund um den Spielbetrieb, die in schöner Regelmäßigkeit auf die Mannschaft abfärbten, die sich nach den Abgängen von drei Schlüsselspielern ohnehin in einer Übergangs-Saison befand. Deshalb hat der BVB das Minimalziel Platz drei auch noch nicht sicher erreicht.

Trainer Thomas Tuchel steht nicht nur wegen der Chance auf den ersten Titel seit fünf Jahren im Fokus - dem BVB bietet sich in zwei Wochen im Pokalfinale die Chance gegen Eintracht Frankfurt - sondern könnte gegen Werder auch sein letztes Heimspiel als Dortmund-Coach bestreiten.

Der BVB ist schwer auszurechnen

Insgesamt erwartet Werder ein Gegner, der sich in einer diffusen Gemengelage befindet, aber deshalb nicht minder stark und gefährlich ist.

Der BVB ist die wahrscheinlich variabelste aller 18 Mannschaften in der Bundesliga. Kein anderes Team wechselt so oft zwischen den Grundordnungen. Die Zahlenreihen sind beinahe endlos, beispielhaft sollen hier genannt sein: das klassische 4-2-3-1, in Abwandlung dazu ein 4-1-4-1, das 4-3-3 aus der Klopp-Ära, ein 4-4-2 gegen die Bayern im Pokal und alle möglichen Varianten mit Dreier- beziehungsweise Fünferkette.

Tuchel ist ein Meister des In-Game-Coachings, er reagiert auf Spielverläufe und -situationen und vor allen Dingen darauf, was der Gegner so alles macht. Nicht selten spielt seine Mannschaft dann in 90 MInuten aus zwei, drei oder mehr Grundformationen.

Das macht den BVB auf der einen Seite schwer auszurechnen und zu packen. Auf der anderen Seite sind das aber auch höchste Anforderungen an eine Mannschaft, die in ihrer Altersstruktur und Hierarchie noch nicht so gewachsen und gefestigt ist, als dass sie konstant souverän damit umgehen könnte.

Gegen Werder dürfte die Wahl zwischen zwei Grundordnungen am wahrscheinlichsten sein. Zu vermuten ist entweder ein 3-4-2-1 oder ein 4-2-3-1. Tuchel ist schon immer ein großer Freund der Rotation gewesen. In seiner Zeit in Mainz konnte man ebenso wenig die mögliche Startelf voraussagen wie nun in Dortmund. Dabei orientieren sich er und sein Trainerteam immer sehr akribisch an der Ausrichtung des Gegners.

Das macht die Spielvorbereitung für den jeweiligen Gegner immer ein bisschen zu einem Roulette, weil man nie so genau weiß, was man beim BVB bekommt.

Das Dortmunder Pressing ist so flexibel wie die grundsätzliche Anordnung der Spieler. Tuchels Mannschaft kann im hohen Angriffspressing verteidigen oder die Anlaufhöhe um die Mittellinie ansetzen.

Moisander soll am Aufbau gehindert werden

Dabei ist sich selbst eine so hochkarätig besetzte Mannschaft wie Dortmund nicht zu schade, auf viele klare Mannorientierungen zurückzugreifen, wenn es der Gegner oder die Spielsituation erfordern.

Zu erwarten ist, dass sich die nominelle Spitze (Pierre-Emerick Aubameyang) sowie die beiden Halbstürmer (Marco Reus und Ousmane Dembele) schnell um Werders Aufbau in der ersten Linie kümmern. Wobei ein Spieler Werders Sechser im Fokus haben und situativ auf wahrscheinlich Niklas Moisander herausrücken dürfte, dem die meisten Anteile am Spielaufbau zugetraut werden.

Das Problem bei dieser Variante: Durch die zurückfallenden Außenbahnspieler formiert sich zwar in der letzten Dortmunder Abwehrlinie eine stabile Fünferkette, ist das Pressing ganz vorne aber mal überspielt, bekommen die beiden übrig gebliebenen Spieler im Mittelfeldbereich Probleme. Erst recht dann, wenn es eine Mannschaft versteht, die beiden mit ihren Achtern aus dem Zentrum in Richtung Halbraum oder sogar Flügel zu ziehen.

Werders grundsätzlicher Spielidee käme das wohl zugute. Alexander Nouri dürfte mit Moisanders Rückkehr auch wieder zum 3-1-4-2 zurückkehren, mit zwei klaren Achtern (Zlatko Junuzovic und Florian Grillitsch oder Florian Kainz), die Raum öffnen könnten vor der Dortmunder Abwehrkette, in welchen Max Kruse oder Fin Bartels sich fallen lassen und von dort die Bälle weiterverteilen oder ablegen könnten.

Szene aus Dortmunds Heimspiel gegen Hoffenheim: Weigl (Kreis) sichert das Zentrum, der zweite Sechser Castro ist aus dem Zentrum gezogen. Im Zwischenlinienraum hinter Weigl und vor der Abwehr ist Hoffenheim mit drei Spielern präsent. (Screenshot/Sky)

Weigl rutscht kurz weg, Wagner bietet sich kurz an und wird gleich von Rudy angespielt (Pfeil). Sokratis rückt auf Wagner aus seiner Position heraus (gestrichelter Pfeil). (Screenshot/Sky)

Sokratis hat Wagner zwar verfolgt, aber keinen Körperkontakt und keine Chance auf einen Ballgewinn (Kreis). Rudy läuft den Weg zum Doppelpass einfach durch (gestrichelter Pfeil). In der letzten Linie schließen Schmelzer und Ginter die durch Sokratis‘ Aufrücken entstandene Lücke nicht. (Screenshot/Sky)

Der Abstand der beiden verbliebenen Innenverteidiger ist enorm groß und für Rudy ist es ein Leichtes, den Pass auf Kramaric in die Tiefe zu spielen (Pfeil). Allerdings hätte Rudy mit dem ersten Kontakt spielen müssen, Kramaric steht in dieser Szene im Abseits. (Screenshot/Sky)

Das Phänomen, dass die defensive Dreiecksbildung – im konkreten Fall zwischen Sokratis, Schmelzer und Ginter – beim Herausrücken eines Innenverteidigers nicht sauber vollzogen wird, zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison des BVB. Hier fehlt es auch in der Endphase der Saison an der erforderlichen Abstimmung untereinander.

Generell funktioniert das Pressing der Borussia nicht zuverlässig und flächendeckend über die jeweiligen 90 Minuten. Es fehlt an einer stringenten Intensität innerhalb der Spiele, der BVB durchlebte in vielen Spielen eine Wellenbewegung in seinen Leistungen.

Szene aus Dortmunds Auswärtsspiel gegen Augsburg: Gut zu sehen sind die Mannorientierungen (Pfeile) im Angriffspressing. Aber: Die Mannschaft ist in zwei Teile zerbrochen, die Fünferkette kann wegen der Mittellinie nicht höher rausschieben. Mindestens ein Sechser sollte den Raum zwischen Pressingformation und Abwehrkette besetzen. (Screenshot/Sky)

Mit einem simplen vertikalen Pass hat Augsburg das Pressing überspielt. Baier spielt den Ball sofort in die Tiefe, wohin Max im Rücken des Verteidigers einläuft. Finnbogason im Zentrum zieht mit seinem Laufweg Sokratis weg vom Ball. (Screenshot/Sky)

Max spielt den Ball perfekt in den gefährlichen Raum, Finnbogason kommt gleich zum Abschluss, den Bürki aber abwehrt. Trotzdem: Mit nur drei Pässen hat Augsburg den BVB ausgekontert, ohne dass Dortmund auch nur eine kleine Chance auf einen Ballgewinn gehabt hätte. (Screenshot/Sky)

Vom ehemals gefürchteten Gegenpressing ist nicht mehr viel übrig geblieben. Situativ und je nach Staffelung geht die Mannschaft nach eigenem Ballverlust in einen aggressiven Rückeroberungsmodus, aber nicht mehr um jeden Preis und auch nicht immer sauber abgesichert. Das prägende Dortmunder Stilmittel hat sich in den letzten beiden Jahren sukzessive zurückentwickelt.

Probleme hat die Mannschaft überdies im Verteidigen von Standards. Jedes dritte Gegentor resultiert in dieser Saison aus einem ruhenden Ball. Insgesamt sind es schon zwölf und nur zwei davon kassierte der BVB nach einem Elfmeter.

Dortmunds große Stärke ist immer noch das Spiel mit dem Ball. Hier hat Tuchel mit zwei, im Grunde sehr verschiedenen, Mannschaften in seinen beiden Jahren in Dortmund Maßstäbe gesetzt. In Sachen Ballzirkulation und Spielkontrolle im ersten Drittel ist der BVB schlicht überragend.

Der Spielaufbau läuft ruhig und kontrolliert ab. Torhüter Roman Bürki ist als zentrale Anspielstation nicht nur eingebunden, sondern spielt gern auch anspruchsvolle Flugbälle auf die breit auseinanderstehenden Innenverteidiger oder die Außenverteidiger – je nach Spielsystem.

Weigls Ausfall ein schwerer Verlust für den BVB

Geduldig und ohne Hektik lösen immer mindestens drei Spieler das gegnerische Pressing auf und suchen die Verbindung zum Übergangsdrittel, die in der Regel Julian Weigl heißt. „Wenn Weigl spielt, wandert der Ball von A nach B eine halbe Sekunde schneller“, sagt Tuchel über den Nationalspieler. Das Problem: Weigl spielt gegen Werder nicht.

Wegen einer schweren Sprunggelenkverletzung ist die Saison für den 21-Jährigen gelaufen. Ein besonders schwerer Verlust, trotz der Anhäufung an exzellenten Spielern im Dortmunder Kader. Weigl ist derjenige, der dem Dortmunder Spiel Struktur verleiht und das Tempo bestimmt. In seiner zweiten Saison beim BVB hat er sein Spiel deutlich vertikaler gestaltet, spielte mehr Bälle in die Tiefe, ging auch mal ein größeres Risiko ein und war damit für die veränderte Offensivstrategie der zentrale Baustein.

Vermutlich wird Weigl gegen Werder durch Nuri Sahin oder Gonzalo Castro ersetzt. Sahin wäre die logische Variante, weil der Türke wie Weigl das Gespür für die Situation mitbringt und im Gegensatz zu Castro eine Spur nüchterner und ballsicherer agiert. Die Basis, mit der tiefen Ballzirkulation und dem Warten auf eine Lücke, dürfte in jedem Fall auch gegen Werder erhalten bleiben.

Ein dominanter Fokus liegt im Angriffsdrittel auf dem Bespielen der Schnittstellen zwischen Innen- und Außenverteidiger. In den Halbräumen ist der BVB unglaublich stark, hat dort mit Dembele, Reus oder Kagawa sowohl Tempo, als auch Ballsicherheit und Dribbelstärke.

Dortmund versucht dabei, das Feld möglichst breit zu halten, die äußeren Mittelfeldspieler sind angehalten, an der Seitenlinie der ballnahen Seite zu kleben und den Gegner damit auseinanderzuziehen. Teilweise wird auch die gegnerische Abwehrlinie in voller Breite besetzt.

Das wiederkehrende Muster im Dortmunder Spiel

Mit gegengleichen Läufen und Überladungen auf den Flügeln öffnen sich Passfenster in den Halbräumen, in die dann riskant gespielt werden soll. Dieses Muster ist ein wiederkehrender großer Pfeiler im Dortmunder Offensivspiel. Der BVB versucht so, in den Rücken der Abwehr zu gelangen, um dann aus dem Halbraum den Ball wieder ins Zentrum zu spielen - wo mit Aubameyang der Verwerter wartet.

Alternativ wird der Ball aus dem Halbfeld mit einem einfachen Lupfer hinter die gegnerische Linie gespielt, wenn ein Außenbahnspieler einläuft. Vor dieser Variante ist besondere Vorsicht geboten.

Ein selten beachteter Wert darf als Indiz für diese Angriffsoptionen dienen: Die Genauigkeit bei Flanken. Auf fast 30 Prozent kommt die Borussia dabei - was auch damit zu tun hat, dass der freigespielte Spieler zumeist aus der Halbspur zum Zuspiel in die Mitte kommt, also über einen kürzeren Passweg spielen muss als bei einer handelsüblichen Flanke vom Flügel.

Das steigert die Trefferquote mit angekommenen Zuspielen beim Zielspieler enorm, weil auch nicht mehr hoch über die Verteidiger geflankt werden muss, sondern der Ball am Boden quer oder in den Rücken der Abwehr gespielt werden kann.

Dortmund kann den Gegner mit langen Ballzirkulationen im eigenen Abwehrdrittel einlullen, um dann mit einem vertikalen Pass das Tempo plötzlich anzuziehen und das gegnerische Pressing zu überrumpeln. 103 Großchancen hat sich Dortmund in dieser Saison bereits erspielt, nicht mal die Bayern können da mithalten.

Aubameyang lässt zu viele Chancen liegen

Das Problem: Nur rund 46 Prozent dieser Gelegenheiten führen auch zu Toren. Aubameyang hat zwar bereits 29 Saisontore erzielt, könnte aber bei einer vernünftigen Chancenverwertung problemlos bei mehr als 35 Treffern stehen.

Das ist auch ein Grund, warum die in der letzten Saison noch gefährlichste Offensive der Liga mit 82 Toren in dieser Saison bei bisher „nur“ 67 Treffern steht. Und der BVB in letzter Konsequenz auch erst 17 Saisonspiele gewonnen hat. Zum selben Zeitpunkt der vergangenen Saison waren es 24.

Werder steht trotzdem nach dem Hoffenheim-Spiel die nächste Herkulesaufgabe ins Haus. Will die Mannschaft noch eine realistische Chance auf Rang sieben oder sogar sechs haben, muss Werder in Dortmund gewinnen. Dementsprechend muss auch der Matchplan ausgelegt sein.

Mit der erwarteten Rückkehr zum eingespielten System mit der Dreier- beziehungsweise Fünferkette sollte nicht nur mehr Sicherheit ins Spiel zurückkehren, auch das Pressing dürfte „einfacher“ werden als zuletzt. Wobei Dortmund wie Hoffenheim zuletzt durch den mitspielenden Torhüter immer in Überzahl auflösen kann.

Pizarro könnte helfen

Deshalb ist eher kein flächendeckendes Bremer Angriffspressing zu erwarten. Ab etwa der Mittellinie wird Werder den Gegner wohl attackieren. Auf die Außenbahnspieler wird jede Menge Arbeit zukommen, um die Breite und die Halbräume einigermaßen zu sichern. Die Ausfälle von Robert Bauer wegen einer Gelb-Sperre und Santiago Garcia wegen eines Faserrisses sind dabei nicht gerade hilfreich.

Vielleicht kann Nouri ja mit einer Variante überraschen: An Stelle des erwarteten Ulisses Garcia als Ersatz für Bauer könnten entweder Florian Kainz oder sogar Fin Bartels auf die linke Außenbahn rücken. Den frei gewordenen Platz im Angriff bei einer Bartels-Rochade könnte dann Claudio Pizarro füllen.

Der ist als Anspielstation im Zehnerraum mit dem Rücken zum Tor derzeit fast wertvoller als im Sturmzentrum. Und mit dem guten Kopfballspieler Pizarro könnte man auch das Dortmunder Pressing mit hohen Bällen weniger riskant umspielen.