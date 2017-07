Wie geht es weiter mit Sambou Yatabaré? Bei Werder aussortiert, sucht er einen neuen Klub. (nordphoto)

Trotz seiner Verhaftung in Frankreich soll Sambou Yatabaré auf der Suche nach einem neuen Klub vorangekommen sein. Laut "Bild" zeigt der belgische Erstligist Royal Antwerpen Interesse an dem 28-jährigen Mittelfeldspieler. Vor seinem Wechsel von Olympiakos Piräus zu Werder im Januar 2016 hatte Yatabaré bereits auf Leihbasis in Belgien für Standard Lüttich gespielt.

Werder will den malisischen Nationalspieler schon länger abgeben. In der vergangenen Saison wurde Yatabaré, der zehn Bundesliga-Spiele bestritt, zur U23 beordert. Laut "Bild" würden die Bremer den gebürtigen Franzosen inzwischen sogar ablösefrei ziehen lassen. Dass Yatabaré gerade erst verhaftet wurde, weil er in Paris einen Polizisten geschlagen haben soll, erleichtert die Suche nach einem Abnehmer nicht gerade.

Verpflichtet hatte Yatabaré noch Werders ehemaliger Geschäftsführer Sport Thomas Eichin für kolportierte 2,5 Millionen Euro. Der Vertrag des Spielers in Bremen läuft bis 2019. (crb)