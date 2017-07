Marko Arnautovic trifft mit West Ham auf Ex-Klub Werder. (screenshot whufc.com)

„Ich bin glücklich, mich dem Team am Montag anzuschließen und mit ihnen nach Deutschland zu fliegen“, wird Arnautovic auf der Vereinshomepage des englischen Erstligisten zitiert. Mit West Ham wird der Ex-Bremer ein Trainingslager in Rotenburg (Wümme) absolvieren – und gleich zweimal in Testspielen auf Werder treffen: an diesem Freitag (18.30 Uhr) in Schneverdingen, wo die Grün-Weißen ihr zweites Trainingslager absolvieren (24. bis 29. Juli), und einen Tag später in Lohne (15.30 Uhr). „Es ist so gekommen, dass ich gegen meinen ehemaligen Verein zuerst spielen werde“, so der 28-Jährige. Der Österreicher betont aber, dass es jetzt erst mal das Wichtigste sei, die neuen Kollegen von West Ham besser kennenzulernen.

Arnautovic, der am Wochenende für eine kolportierte Ablösesumme von 28 Millionen Euro von Stoke City zu den „Hammers“ gewechselt und somit der teuerste österreichische Spieler der Geschichte ist, sagt über seinen neuen Klub: „Der Manager gibt mir ein gutes Gefühl. Ich musste nicht lange nachdenken, um diese Gelegenheit zu nutzen. West Ham hat eine Menge Qualitätsspieler.“

Zwischen 2010 und 2013 spielte Arnautovic für Werder und erzielte in 84 Spielen 16 Tore für die Bremer. Der robuste, schussstarke Offensivspieler wechselte danach zu Stoke City in die Premier League. (fel)