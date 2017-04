Serge Gnabry ist heiß begehrt. (nordphoto)

Wechselgerüchte um Serge Gnabry sind nicht neu. Jetzt bringt die "Bild" auch Borussia Dortmund ins Spiel. Der Topklub soll genauso wie die TSG Hoffenheim um Werders torgefährlichen Offensivspieler buhlen. Der 21-Jährige sei beiden Angeboten gegenüber nicht abgeneigt, heißt es in dem Bericht. Sowohl mit BVB-Trainer Thomas Tuchel als auch mit TSG-Coach Julian Nagelsmann könne er sich eine Zusammenarbeit gut vorstellen.

Sicher ist Gnabrys Abschied aber nicht, denn Werder will den zweifachen Nationalspieler halten. Wie die "Bild" berichtet, will Sportdirektor Frank Baumann Gnabrys Gehalt erhöhen, um ihn vom Verbleib an der Weser zu überzeugen.

Vor der laufenden Saison wechselte Gnabry vom FC Arsenal nach Bremen und erzielte bislang zehn Tore in 23 Spielen. Im November debütierte er nach starken Leistungen in der deutschen Nationalelf. Wegen einer Ausstiegsklausel soll Gnabry Werder für rund acht Millionen Euro Ablöse verlassen können.

Lange Zeit galt ein Wechsel zu Bayern München als wahrscheinlichstes Szenario, doch laut "Bild" soll der Rekordmeister kein Interesse mehr an Gnabry haben und sich eher auf die Verpflichtung Julian Brandts von Bayer Leverkusen konzentrieren. (crb)