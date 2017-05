Max Kruse. (nordphoto)

Momentan befindet sich Max Kruse mit der Mannschaft auf Mallorca. In der Heimat macht sein Name derweil ein weiteres Mal die Runde durch die Medienlandschaft. Dieses Mal wird der Stürmer von der "Bild" mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht, von "ernstzunehmenden Gerüchten" berichtet die Zeitung. Konkretere Angaben gibt es allerdings nicht.

Bei Werder dürften derartige Neuigkeiten derzeit kaum für eine erhöhte Alarmbereitschaft sorgen. Sportchef Frank Baumann hatte unlängst gegenüber den "Kicker" gesagt: „Wir sind uns mit Max komplett einig, dass er bleibt. Für ihn wie für uns steht die sportliche Entwicklung total im Vordergrund.“ Auch Kruse selbst hatte erklärt, dass sich die Frage nach einem Wechsel für ihn aktuell nicht stelle (wk).