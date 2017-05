Verlässt Werder: Keeper Raphael Wolf. (nordphoto)

Wohin er wechseln wird, konnte Wolf noch nicht sagen. Werders Torwart bestätigte allerdings, dass es schon Gespräche mit anderen Vereinen aus Deutschland und auch aus dem Ausland gebe. „Am Ende zählt, was ich unterschreibe", sagte der 28-Jährige dem „Donaukurier“. Schon jetzt stehe aber fest, dass er sich mit Frau und Sohn nach der Karriere in Hamburg niederlassen wolle. „Aber jetzt geht es mir darum, wieder Fußball zu spielen. Ich habe Spaß, ohne Schmerzen zu spielen, und freue mich auf jedes einzelne Training“, so Wolf.

2012 war Wolf vom österreichischen SV Kapfenberg zu Werder gewechselt. Die letzten Jahre waren geprägt von Hüftproblemen. Im Sommer 2015 ließ er sich operieren, absolvierte zu Saisonbeginn 2015/2016 zwei Spiele für die U23. „Die Belastung habe ich leider nicht vertragen. Ich hätte mehr Zeit gebraucht, die Beschwerden kamen zurück“, so Wolf. Erst mit einer weiteren Operation wurde es besser: „Das ärgert mich dann doch. Ich hätte mir eine Operation und viel Zeit sparen können.“

In der aktuellen Spielzeit war Wolf, der die Vorbereitung komplett und schmerzfrei mitmachen konnte, nur noch Keeper Nummer vier – hinter Felix Wiedwald, Jaroslav Drobny und Michael Zetterer. Wolf: „Ich habe mich nicht verstecken müssen, habe es nicht verstanden. Auch viele Mitspieler waren damals verwundert.“ Es habe zwar auch Gespräche mit anderen Bundesligisten gegeben, so Wolf, der sich aber bei Werder durchkämpfe wollte: „Drobny und Wiedwald haben sich in der Vorrunde abgewechselt, es war viel los auf der Position. Deswegen habe ich auf meine Chance gewartet.“

Eine Chance bekam er jedoch nicht – und auch bei der U23 kam er in der abgelaufenen Spielzeit nicht zum Einsatz. „Ich habe dann angefragt, ob ich wenigstens bei den Amateuren Spielpraxis sammeln dürfe“, sagte Wolf. „Von mir aus gab es nie Probleme. Frank Baumann hat es ja auch gesagt, dass ich mich charakterlich immer gut verhalten habe.“ Am Ende sei das eben das Geschäft, so Wolf. „Es ist schnelllebig. Natürlich ist es nicht schön, dass es mich trifft.“

Ein Wechsel schon in der vergangenen Winterpause kam für Wolf nicht infrage: „Es ist immer schwierig im Winter. Ich habe aber auch keinen Handlungsbedarf gesehen.“ Jetzt läuft sein Vertrag in Bremen aus, und eine Verlängerung gibt es nicht – Werder plant ohne ihn. „Vonseiten des Vereins ist es so entschieden worden, ich dränge mich nicht auf“, so Wolf. Für die Werder-Profis absolvierte Wolf insgesamt 50 Spiele, für die U23 kam er zwölfmal zum Einsatz. (fel)