Verstanden sich gut in Darmstadt: Jerôme Gondorf und Torsten Frings. (imago)

Ein großer Name beim kleinen SV Darmstadt: Mit Ex-Werderaner Torsten Frings übernahm in der Rückrunde ein Vize-Weltmeister das Ruder beim hessischen Underdog. Frings konnte in der Rückrunde den Abstieg nicht mehr verhindern, aber dennoch einige Achtungserfolge einfahren.

Ein wichtiges Puzzleteil bei den Lilien war Neu-Bremer Jerôme Gondorf. Wie er dem WESER-Kurier verraten hat, ist sein Verhältnis zu Frings von großer gegenseitiger Wertschätzung geprägt. "Als ich das erste Mal hörte, dass Torsten Frings mein Trainer wird, dachte ich: wow!", beschreibt Gondorf seinen ersten Eindruck. Als Allrounder im zentralen Mittelfeld spielt der 29-Jährige eine ganz ähnliche Rolle wie Frings seinerzeit. "Er war immer ein Vorbild für mich", bestätigt Gondorf.

Als Frings dann tatsächlich in Darmstadt anfing, bemerkte Gondorf, "dass er auch nur ein ganz normaler Typ ist". Einer, der weiß, wie man eine Mannschaft zusammenschweißt und den "Teamspirit" wieder entfacht. "Er hat uns direkt mitgenommen und nie so getan nach dem Motto: Ich war ein großer Spieler, jetzt bin ich ein großer Trainer".

Frings wusste, was er an Gondorf hatte. Gerade mit seiner Spielintelligenz konnte Werders neuer Mittelfeld-Motor seinen ehemaligen Coach beeindrucken. "Er findet, dass ich ein Fußballspiel ganz gut lesen kann", lässt Gondorf durchblicken. So einen wie ihn wollte Frings eigentlich gar nicht gehen lassen: "Er hat bis zur letzten Sekunde um mich gekämpft." Genützt hat es letztlich nichts - mit Gondorfs neuer Vereinswahl dürfte aber auch Torsten Frings nicht zu unglücklich sein. (hop/cev)