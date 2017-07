Nicht zu stoppen, aber auch noch nicht die große Lösung: Yuning Zhang schoss im Test in Osnabrück sein erstes Tor für Werder. (nordphoto)

Das Spiel war schon länger beendet, aber Yuning Zhang schwitzte immer noch. Der chinesische Stürmer hatte gut eine halbe Stunde zuvor sein erstes Tor für Werder geschossen, inzwischen geduscht und gab nun ein Interview. Auf der Stirn glänzten Schweißperlen, und auf seinem grünen Poloshirt mit dem Werder-W auf der Brust zeichneten sich Schweißflecken ab. „Es waren harte Wochen“, sagte Zhang, „sehr intensiv.“ Yuning Zhang, 20, ist seit knapp zwei Wochen ein Bremer, von der Stadt hat er noch nicht viel gesehen, weil er an zehn von diesen Tagen gar nicht in Bremen war, sondern erst im Trainingslager in Österreich, dann beim Telekom-Cup in Mönchengladbach und schließlich zum Testspiel in Osnabrück. Eine Strapaze für Zhang, aber er hat es so gewollt. Eines Tages will er eine echte Alternative für den Werder-Sturm sein. Auf zwei Jahre ist das Projekt Zhang und Werder angelegt. Zhangs Tor zum 3:0-Endstand in Osnabrück soll der Anfang gewesen sein. „Schritt für Schritt, Tag für Tag“, sagte Zhang, wolle er sich verbessern. Die schnelle Antwort auf Werders Stürmerfrage ist er damit nicht.

Frank Baumann hat sich in den Tagen im Zillertal selten so klar und unmissverständlich geäußert wie bei den Nachfragen zu einem neuen Angreifer. Werders Geschäftsführer hat das Anforderungsprofil sehr genau umrissen und damit konkrete Hinweise dafür geliefert, dass die Mannschaft in der kommenden Saison durchaus variabler und flexibler Fußball spielen möchte. Werder ist eines jener Teams, das sich sehr auf eine gelernte Grundordnung verlässt und das Personal dafür wenig durchwechselt. Trainer Alexander Nouri hat das 3-1-4-2 als Basis entwickelt und ließ in der Rückrunde der abgelaufenen Saison nur noch wenig rotieren. Werder spielte mit einer Art Stammelf, die nur in Notfällen und auf wenigen Positionen verändert wurde.

Das führte letztlich auch dazu, dass im Angriff das Duo Max Kruse und Fin Bartels gesetzt war und im Umkehrschluss für Spieler wie Serge Gnabry und Claudio Pizarro, die Werder in den beiden Halbserien davor mit ihren Toren über Wasser gehalten hatten, kein Platz mehr war. Nun hat Nouri keinen Paradigmenwechsel vor, das haben die Eindrücke aus dem Trainingslager und den ersten Testspielen schon gezeigt. Aber der Trainer will und muss seiner Mannschaft ein paar alternative Strategien an die Hand geben – und als wichtiger Ankerpunkt dieser Überlegungen gilt die Wahl eines zusätzlichen Angreifers. Werder hat mit Kruse und Bartels zwei atypische Stürmer in seinen Reihen, die wenig das Zentrum besetzen oder sich hauptsächlich vertikal bewegen. Vielmehr schwimmen beide zwischen Übergangs- und Angriffsdrittel, was dem Bremer Offensivspiel eine sehr besondere Note verleiht und im Sturmzentrum Löcher schafft für nachstoßende Mittelfeldspieler.

Ein wuchtiger Angreifer soll es sein

Für einen Plan B benötigt die Mannschaft offenbar aber einen völlig anderen Stürmertypen. In der Kategorie Mittelstürmer kann Nouri bisher auf die U21-Fraktion Ousman Manneh und Johannes Eggestein sowie Sorgenkind Aron Johannsson zurückgreifen. Ein buntes Trio mit unterschiedlichen Qualitäten und Perspektiven. Die entscheidenden Qualitäten für die kommende Saison bringen diese Spieler allenfalls in Ansätzen mit, damit sind sie nicht die schnelle Lösung. Werder sucht einen wuchtigen Angreifer, der klar das Zentrum besetzt und damit Gegenspieler binden kann.

Baumann ließ durchblicken, dass er nach einem körperlich robusten und groß gewachsenen Angreifer fahndet, der erfahren und abgebrüht sein soll und der Mannschaft aus dem Stand weiterhelfen muss. „Es muss jemand sein, der eine direkte Alternative ist, der die Qualitäten hat, uns sofort zu verbessern“, sagte Baumann und engte das Raster noch um eine weitere Kategorie ein. Es mache auf dieser Position schon Sinn, keinen 18-Jährigen zu holen, so Baumann. Die mögliche Variante der talentierten, entwicklungsfähigen Nachwuchshoffnung scheidet damit automatisch aus.

Mehr Flügelfokus und Flanken

Der Angreifer, betont Baumann, soll „andere Elemente in unser Spiel bringen“, was auf ein Offensivspiel mit mehr Flügelfokus und Flanken hinweist. Das klingt außerdem nach mehr geradlinigem Spiel auf die zentrale Spitze und die Jagd nach dem zweiten Ball. Diese Stilmittel hat Werder in der abgelaufenen Saison eher vernachlässigt. Das Spiel mit einem hohen Ball auf einen zentral postierten Angreifer bringt neben dem einen großen Nachteil der fehlenden Ballkontrolle durchaus auch ein paar Vorteile mit sich. Der Raumgewinn ist schneller und verhältnismäßig risikoloser erzielt als mit einem Kurzpass- und Positionsspiel. Der Ball kann weit in der gegnerischen Hälfte gesichert, in die Tiefe verlängert werden oder ins Mittelfeld abgelegt werden.

Die Spielanlage mit Kruse und Bartels führte automatisch dazu, dass Werder wenig auf Flanken setzte. Das dürfte sich in einem Modell mit einem durchsetzungsfähigen Strafraumstürmer auch etwas ändern. In der vergangenen Saison hat Werder im Schnitt nur elf Flanken pro Spiel geschlagen, mit der Verpflichtung des offensivstarken Ludwig Augustinsson dürfte über die linke Außenbahn mit deutlich mehr Zufuhr in den Strafraum zu rechnen sein. 13 Werder-Tore nach Standards waren zwar ein ordentlicher Wert – weil aber die Innenverteidiger kaum Torgefahr ausstrahlen, käme ein kopfballstarker Angreifer sehr gelegen.

Selke wäre die Ideallösung gewesen

Im Prinzip hatte Werder diesen Spielertypus schon doppelt an der Angel. Das Profil liest sich wie zugeschnitten auf Claudio Pizarro, nur haben die Verantwortlichen den bald 39-Jährigen aus freien Stücken ziehen lassen. Der deutlich jüngere Davie Selke wäre die Ideallösung gewesen, die Werder aber nicht rasch genug realisieren konnte und dann vor der zahlungskräftigeren Konkurrenz kapitulieren musste.

Die Suche nach einem Angreifer ist aber nicht nur so brisant, weil sie Rückschlüsse auf eine veränderte Spielidee oder zumindest einen Alternativplan zulässt. Sondern weil sie auch als Signal verstanden werden muss an Zlatko Junuzovic und vor allen Dingen auch Max Kruse. Der war alles andere als erfreut darüber, dass ihm nach seinem Kumpel Florian Bruns auch sein Spielkamerad und Bruder im Geiste, Claudio Pizarro, genommen wurde.