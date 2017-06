2017 holte sich Borussia Dortmund den DFB-Pokal. (dpa)

Werder befindet sich als Bundesligist in Lostopf zwei. Somit treffen die Bremer in der ersten Runde des DFB-Pokals 2017/2018 auf eine Mannschaft aus dem ersten Lostopf – und dazu gehören die Amateurvereine, die sich über die jeweiligen Landespokalwettbewerbe qualifiziert haben, der Tabellenfünfzehnte der abgelaufenen Zweitliga-Saison (Arminia Bielefeld), die Zweitliga-Aufsteiger (MSV Duisburg, Holstein Kiel, Jahn Regensburg) und -Absteiger (1860 München, Würzburger Kickers, Karlsruher SC) sowie der Tabellenvierte der abgelaufenen Drittliga-Spielzeit (1. FC Magdeburg).

Auf folgende Teams könnte Werder in der ersten Runde des DFB-Pokals treffen: Arminia Bielefeld, 1860 München, Würzburger Kickers, Karlsruher SC, MSV Duisburg, Holstein Kiel, Jahn Regensburg, 1. FC Magdeburg, FC Nöttingen, 1. FC Schweinfurt 05, BFC Dynamo, FC Energie Cottbus, Leher TS, Eintracht Norderstedt, Wehen Wiesbaden, Hansa Rostock, Bonner SC, Rot-Weiß Essen, VfL Osnabrück, Lüneburger SK Hansa, SpVgg. Unterhaching, Schweinfurt 05, TuS Koblenz, 1. FC Saarbrücken, Chemnitzer FC, Germania Halberstadt, SV Eichede, 1. FC Rielasingen-Arlen, SV Morlautern, Rot-Weiß Erfurt, SC Paderborn und die Sportfreunde Dorfmerkingen.

Die Auslosung erfolgt am nächsten Sonntag (11. Juni) ab 18 Uhr in der ARD-„Sportschau“. Neu ist ab dieser Saison, dass die Auslosung einen festen Sendeplatz in der „Sportschau“ hat und fortan immer im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund stattfindet. Ausgespielt wird die erste Runde des DFB-Pokals 2017/2018 zwischen dem 11. und 14. August.

In der Pokalsaison 2016/2017 schied Werder bereits in der ersten Runde gegen die Sportfreunde Lotte aus. Die Bremer verloren beim Drittligisten mit 1:2. Zlatko Junuzovic war das zwischenzeitliche 1:1 gelungen, ehe Fin Bartels in der Schlussphase wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte sah. (fel)