Werder-Profi Jerome Gondorf (nordphoto)

„Auf eine Protzkarre lege ich gar keinen Wert. Ein Auto muss sicher sein und meine Familie von A nach B bringen. Lieber fahre ich meine alte Vespa“, wird Gondorf von der „Bild“ beim Buchstaben A wie Auto zitiert. Auch ansonsten präsentiert sich der Mittelfeldspieler als bodenständiger Typ, der seine Freunde – nach seiner Familie – als „absolutes Traum-Hobby“ angibt.



Sein Idol ist Bastian Schweinsteiger: „Ich liebe es, wie er eine Mannschaft führt“, so Gondorf. Auch bei W wie Werder kommt der 29-Jährige ins Schwärmen. „Ich verbinde mit Werder große Erfolge, großartige Spieler, Tradition und tolle Fans“.

Wer zudem wissen will, was Werders Zugang zu Themen wie Politik, Style oder Nutella sagt, findet das komplette „A bis Z“ mit Gondorf hier.

