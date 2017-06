Ludwig Augustinsson spielt bei Schwedens Überraschungserfolg gegen Frankreich durch. (imago)

Es lief bereits die dritte Minute der Nachspielzeit, als Ola Toivonen blitzschnell schaltete. Fraankreichs Keeper Hugo Lloris hatte sein Tor allein gelassen, um den Ball möglichst weit in die Spitze zu schlagen. Die Kugel landete jedoch direkt bei Toivonen an der Mittellinie. Und der zog zofort ab und traf ins leere Gehäuse. Der Rest war Jubel.

Schweden hatte nach vorherigen Treffern von Olivier Giroud (37.) und Jimmy Durmaz (43.) nicht nur den Vize-Europameister mit 2:1 (1:1) bezwungen, sondern zugleich in der WM-Qualifikation die Tabellenspitze der Gruppe A erobert. Am kommenden Dienstag folgt nun noch eine Testpartie in Norwegen.

Unmittelbar beteiligt am skandinavischen Freudentaumel war Werders künftiger Linksverteidiger Augustinsson. Über die komplette Spielzeit mühte sich der Noch-Kopenhagener gegen die Angriffsbemühungen der Franzosen - zumeist mit Erfolg. Und auch offensiv trat der 23-Jährige in Erscheinung, so schlug er die Flanke vor dem zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer.

Wie gut die Stimmung im schwedischen Lager nach dem Coup letztlich war, beweist unter anderem eine Twitter-Nachricht von Augustinssons Mitspieler Albin Ekdal. Der Mittelfeldmann des Hamburger SV postete ein Bild aus der Kabine, das die Nordeuropäer ausgiebig beim Feiern zeigt.

Wesentlich getrübter war die Stimmung beim Nationalteam Ungarns. Die Mannschaft von Werders Leihgabe Laszlo Kleinheisler blamierte sich in der Gruppe B beim Auswärtsspiel gegen Andorra bis auf die Knochen. Durch einen Treffer von Marc Rebes (26.) setzte es eine 0:1 (0:1)-Pleite gegen das bisherige Schlusslicht. Der 186. der FIFA-Rangliste hatte zuvor überhaupt erst drei Partien gewonnen, im 97. Qualifikationsspiel war es sogar erst der zweite Triumph. Zuletzt hatten die Andorraner im Oktober 2004 Mazedonien mit 1:0 bezwungen.

Kleinheisler, der nach derzeitigem Stand trotz eines bis zum Sommer 2019 laufenden Vertrages über keine sportliche Zukunft mehr in Bremen verfügt, hatte die zweifelhafte Ehre, die Schlappe über die kompletten 90 Minuten auf dem Rasen mitzuerleben. Die Ungarn befinden sich mit sieben Zählern in ihrer Gruppe zwar noch auf Rang drei, der Rückstand auf Portugal (15) und die Schweiz (18) ist jedoch enorm.

Bei eben jenen Schweizern wartete Werders Abwehrspieler Ulisses Garcia vergeblich auf sein Debüt in der A-Nationalmannschaft. Der 21-Jährige war kurzfristig nachnominiert worden, verfolgte den 2:0 (1:0)-Sieg seiner Mannschaftskollegen auf den Faröer Inseln jedoch von der Bank aus. Garcia wird nun wieder zurück zum U21-Team der Schweiz reisen, das am Dienstag in der EM-Qualifikation auf Bosnien trifft. (mbü)