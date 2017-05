Claudio Pizarro hat sich entschieden, seine Karriere fortzusetzen. Wo er das tut, ist noch offen. (nordphoto)

Der eine ist 33 Jahre alt. Stammspieler, Kapitän, auf seiner Position noch immer der Beste, den es in der Bundesliga gibt. Der andere ist 38 Jahre alt. Ersatzspieler, er war einmal der Beste auf seiner Position. Preisfrage: Wer von beiden hört im Sommer mit dem Fußballspielen auf?

Philipp Lahm beendet nach dieser Saison seine Karriere, obwohl alle Experten sagen, dass er noch vier, fünf Jahre auf allerhöchstem Niveau spielen könnte. Claudio Pizarro hängt an seine großartige Karriere ein weiteres Jahr dran, obwohl die Stimmen derer lauter werden, die ihm raten, seine Laufbahn zu beenden.

Philipp Lahm ist in dieser Saison in 36 Pflichtspielen zum Einsatz gekommen, er hat über 3000 Minuten gespielt. Claudio Pizarro stand in dieser Bundesliga-Saison 843 Minuten auf dem Platz, verteilt auf 18 Einsätze, die allermeisten davon war er Teilzeitarbeiter, ist also ein- oder ausgewechselt worden.

Philipp Lahm macht das, was Karriereplaner und der nüchterne Menschenverstand empfehlen: Er hat alles erreicht, er hat finanziell ausgesorgt, er hört auf, wenn es am schönsten ist, er tritt ab auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft – so wie er es auch schon 2014 nach dem WM-Titel mit der Nationalmannschaft gemacht hat. Und Claudio Pizarro? Auch er hat fast alles erreicht, auch er hat finanziell ausgesorgt, aber er hört trotzdem nicht auf. Der Wunsch nach einem Karriereende aus dem Bilderbuch treibt ihn nicht an. Was dann?

Er kann nicht ohne

Dem WESER-KURIER hat er einmal erzählt, wie ihm sein Vater zu Hause in Peru das Bolzen verboten hat, weil seine Noten in der Schule zu schlecht geworden waren. Drei Monate lang durfte der kleine Claudio nicht Fußball spielen. Pizarro sagt, dass dies die schlimmste Zeit für ihn gewesen sei. So sehr liebt er den Fußball. Er kann nicht ohne ihn.

Lahm und Pizarro sind Weltstars geworden auf ganz unterschiedliche Weise. Philipp Lahm ist mit elf Jahren zum FC Bayern gewechselt. Claudio Pizarro hat mit elf Jahren noch auf der Straße gekickt. Philipp Lahm wurde zuletzt schon als künftiger Sportdirektor des FC Bayern gehandelt, obwohl er noch Spieler des FC Bayern ist. Dass er demnächst in irgendeiner tragenden Rolle im Bundesligageschäft wieder auftaucht, davon kann man ausgehen (und sei es als TV-Experte). Claudio Pizarro hat noch keine Pläne für die Zeit nach seiner Karriere publik gemacht.

Werder, so lautet eine Interpretation von Pizarros Weigerung, als Profifußballer aufzuhören, Werder habe jetzt ein Problem. Wie sollen Sportchef Frank Baumann und Trainer Alexander Nouri mit dieser Klublegende nun umgehen: Pizarro wegschicken, obwohl er womöglich gern bleiben würde? Oder mit ihm verlängern, weil Pizarro eben Pizarro ist?

Eine Option mehr für Werder

Aber ist das wirklich ein Problem? Pizarro wird nicht um ein Gnadenbrot bei Werder betteln, dafür ist er zu stolz. Und Werder wird es sich nicht leisten können, Pizarro allein aus nostalgischen Gründen einen neuen Vertrag zu geben. So funktioniert Profifußball nicht, erst recht nicht im Jahr 2017. Nouri stellt die Mannschaft nach sportlichen Kriterien auf, nicht nach früheren Erfolgen. Nouri hat sich in den vergangenen Wochen schon nicht gescheut, einen gesunden Pizarro 90 Minuten lang draußen zu lassen.

Für Werder bedeutet Pizarros Entscheidung, weiterhin als Fußballprofi zu spielen, dass er eine Option mehr ist, die der Klub bei der Zusammenstellung seines künftigen Angriffs hat. Wenn Baumann und Nouri sagen, dass sie Pizarro behalten möchten, und wenn Pizarro bereit ist, das Risiko einzugehen, eine weitere Saison womöglich auf der Ersatzbank zu verbringen, dann werden sie gemeinsam weitermachen. Aber auch nur dann. Philipp Lahm wird währenddessen längst den ersten Schritt in seiner Karriere nach der Karriere gemacht haben.