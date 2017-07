Werder-Angreifer Fin Bartels. (nordphoto)

Auch, wenn Werder auf eine fantastische Rückrunde zurückblicken kann, bleibt einer der Garanten der zuletzt so starken Bremer Leistungen auf dem Boden: Im Gespräch mit "sport.de" warnt Fin Bartels vor einer starken Liga und einem schwierigen Pokalauftakt. "Mit Stuttgart und Hannover sind zwei starke Aufsteiger hinzugekommen", kommentiert der Offensivmann. Gerade angesichts des schwierigen Auftaktprogrammes sei es für Werder zunächst wichtig, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben, anstatt Träumen von Europa nachzuhängen: "Wenn man die ersten Spiele wenige Punkte holt, fehlt einem das Selbstvertrauen."

Auch das erste Spiel der Saison gegen die Würzburger Kickers hält Bartels nicht für einen Selbstläufer. "Es gäbe sicherlich einfachere Aufgaben", meint der Angreifer zum nächsten Drittligisten in der ersten Pokalrunde. Ein Grund, warum Bartels dennoch guten Mutes in die neue Saison geht, ist Sturmpartner Max Kruse. Bei der Frage, ob dieser in die Nationalelf gehöre, legt Bartels sich unmissverständlich fest: "Ja, definitiv".

