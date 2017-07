Leistungsträger in der Rückrunde, Vaterfreuden im Sommer: Es läuft gut bei Fin Bartels. (nordphoto)

Fin Bartels zählt zu den Nachzüglern im Zillertal - mit der Geburt von Sohnemann Mika hatte der kongeniale Sturmpartner von Max Kruse auch allen Grund dazu, sich ein wenig zu verspäten. Nun will auch Bartels seinen Fokus wieder auf die sportlichen Ziele mit Werder legen.

"Es ist ja kein Geheimnis, dass wir es als ganze Mannschaft defensiv besser machen können und müssen", erinnerte der 30-Jährige in einem Gespräch mit dem "kicker" vor allem an die letzten drei Saisonspiele, in denen Werder 13 Gegentore kassierte. Dabei erwartet Bartels vor allem, dass das Team am eigenen Ballbesitzspiel arbeitet. In der Vorsaison zeichnete Werder sich allerdings vor allem durch schnelles Umschalten nach vorne aus. So wurde man schnell gefährlich, der Ball war aber auch oft schnell wieder weg. "In manchen Situationen würde etwas mehr Ruhe nicht schaden", fasste Bartels zusammen.

Für Ruhe steht der Name Fin Bartels ohnehin - als lautstarke Führungsspieler hob der Offensivmann dafür Max Kruse, Thomas Delaney, Niklas Moisander und natürlich Zlatko Junuzovic hervor. Angesichts der jüngsten Transfergerüchte rund um Werders Kapitän, der diese grundsätzlich interessiert kommentierte, nahm Bartels Junuzovic in Schutz: Dessen Vertragspoker sei "ganz normal", trotzdem würde der Österreicher "immer 1000 Prozent geben".

Generell sieht Bartels innerhalb der Mannschaft einen "Top-Zusammenhalt", auch bei den Ersatz- und Ergänzungsspielern: "Es gibt überhaupt keinen Neidfaktor." Auch die Unterstützung der Fans und die Beziehung zu den Vereinsangestellten sei ein Teil der Bremer Wohlfühlatmosphäre.

Der letztjährige Co-Trainer Florian Bruns gehört seit diesem Sommer nicht mehr zum Team - eine Entscheidung, die Bartels bedauert: "Florian hatte einen sehr guten Draht zu uns." Für den Kader wünscht sich der gebürtige Kieler indes "noch ein, zwei, drei Spieler", die die Qualität anheben - gerne auch einen zusätzlichen Mittelstürmer. (cev)

