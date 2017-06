Einigung an diesem Wochenende?

Baumann bestätigt Interesse an Torhüter Pavlenka

Der Poker um Jiri Pavlenka zieht sich weiter in die Länge. Werder-Sportchef Frank Baumann bestätigte allerdings am Freitag gegenüber dem WESER-KURIER erstmals das Interesse am 25 Jahre alten Torhüter.