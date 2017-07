Auf Leihbasis nach Venlo: Werder-Stürmer Lennart Thy. (nordphoto)

Laut Baumann gibt es bei der Thy-Leihe keine Kaufoption für Venlo. Am Dienstag soll Vollzug vermeldet werden. "Es geht nur noch um Formalitäten. Ich gehe davon aus, dass es am Dienstag im Laufe des Tages perfekt gemeldet wird", sagte Werders Sportchef. Die Leihe gilt für die kommende Spielzeit. Bereits am Sonnabend hatte der niederländische Erstligist via Twitter mitgeteilt, dass der 25-jährige Stürmer am Dienstag den Medizincheck in Venlo absolvieren werde.

Bei Werder hat der Angreifer noch einen Vertrag bis 2019. Thy war in der vergangenen Rückrunde bereits an den Zweitligisten St. Pauli ausgeliehen. In den Plänen von Werder-Coach Alexander Nouri spielt er keine Rolle mehr. Zuletzt hielt sich Thy ebenso wie Thanos Petsos und Levent Aycicek bei Werders U23 fit. (fel/mhd)