In der Ostkurve befinden sich die Stehplätze im Weserstadion. (nordphoto)

Die heftigen Ausschreitungen gewaltbereiter Fans während und nach den Relegationsspielen der 1. und 2. Bundesliga in dieser Woche haben eine Debatte über Sicherheit in deutschen Fußballstadien ausgelöst – nun sorgen Martin Kind und Wolfgang Holzhäuser mit ungewöhnlichen Vorschlägen für Schlagzeilen. Holzhäuser, ehemaliger Geschäftsführer von Erstligist Bayer Leverkusen, fordert im Interview mit der „Funke Mediengruppe“ die Einführung von Körperscannern, wie sie an Flughäfen mittlerweile üblich sind. „Es muss jedem klar geworden sein, dass Körperscanner die einzige Möglichkeit sind, Zuschauer wirkungsvoll zu durchleuchten. Das reine Abtasten reicht nicht aus“, sagt Holzhäuser.

Kind, Präsident von Hannover 96, geht noch einen Schritt weiter. Er spricht von einer „gefährlichen Entwicklung“ in den Stadien, der man sich nicht entziehen dürfe. „Die Gewalt hat zumeist in den Fankurven ihren Ursprung“, sagt Kind. „Wir sollten ernsthaft darüber nachdenken, ob es sinnvoll ist, an Stehplätzen festzuhalten. Seitdem die Politik in England entschied, dass nur noch reine Sitzplatzstadien zulässig sind, gibt es so gut wie keine Ausschreitungen mehr. Ich würde mir natürlich wünschen, dass es dazu in Deutschland nicht kommt. Aber wenn die Situation sich weiter verschärft, muss man darüber nachdenken.“

Die Bremer Ostkurve ohne Stehplätze? Das ist für Werder-Sportchef Frank Baumann nicht vorstellbar. „Wir halten von diesen Vorschlägen nichts. Wir setzen lieber auf den Dialog mit unseren Fans“, sagte Baumann dem WESER-KURIER. Der Sportchef weiter: „Ich bin gegen ein Stehplatzverbot. Es zeichnet die Bundesliga aus, dass wir tolle Stimmung in den Stadien haben, anders als in England, und diese tolle Stimmung wird vor allem in den Fankurven erzeugt.“ Auch die Einführung von Körperscannern sieht Baumann kritisch. „Wie soll das in der Praxis umgesetzt werden? Die Kontrollen vor dem Stadion würden doch viel zu lange dauern, zum Beispiel bei 25 000 Zuschauern auf der Südtribüne in Dortmund.“