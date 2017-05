Serge Gnarby steht vor dem Absprung. (nordphoto)

Joachim Löw hat in dieser Woche mit Serge Gnabry telefoniert. Der Bundestrainer hat dem Werder-Profi in dem Gespräch erklärt, weshalb er ihn in diesem Sommer nicht mit zum Confederations Cup nach Russland nehmen wird. Sondern ihn stattdessen zur U 21-Nationalmannschaft abgibt, die parallel an der Europameisterschaft in Polen teilnimmt. Gegner dort sind in der Vorrunde, die für das deutsche Team am 18. Juni beginnt, Tschechien, Dänemark und Italien. Gnabry soll, so Löws Vorstellung, „eine Führungsrolle" bei dem Turnier einnehmen. Gnabry, in seiner kurzen Zeit bei Werder zum A-Nationalspieler geworden, soll mit der U 21 Europameister werden. Und dann?

Baumann glaubt, dass Gnabry bleibt

Dann könnte sich ein Szenario wie aus dem Vorjahr wiederholen. 2016 spielte Gnabry ein überragendes Turnier bei den Olympischen Spielen in Rio und wechselte dann den Verein – vom FC Arsenal zu Werder. Jetzt könnte der Dreiklang so aussehen: Werder, U 21-EM, Hoffenheim. Denn nach einem Bericht der „Sportbild“ hätten Gnabry und 1899 Hoffenheim „eine grundsätzliche Einigung“ über einen Wechsel erzielt. Demnach soll Werder zehn Millionen Euro an Ablöse bekommen.

Bei Werder Bremen will man davon wie seit Wochen nichts wissen. Sportdirektor Frank Baumann sagte am Mittwoch: "Wir glauben nach wie vor, dass Serge mindestens auch in der kommenden Saison bei uns spielt." Baumann hatte kürzlich angedeutet, dass Werder plane, Gnabry nach der Saison ein verbessertes Vertragsangebot vorzulegen. (mhd)

Wir haben den Text am 17.05.17 um 18.30 Uhr aktualisiert.