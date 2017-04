Der Erfolg des einen ist auch der Erfolg des anderen: Trainer Alexander Nouri (l.) und Sportchef Frank Baumann. (nordphoto)

Es ist im Moment relativ leicht, Frank Baumann zu loben. Werders Sportchef beziehungsweise die Transferpolitik des Werder-Sportchefs gilt vielen als Fundament des seit Wochen und Monaten anhaltenden Werder-Erfolgs. Frank Baumann, das ist der Mann, der als Führungsfigur Werder wieder in das echte und wahre Werder zurückverwandelt. Er ist der Mann, der Profis ins Weserstadion geholt hat, die für ein kräftiges und erfolgreiches Werder stehen nach all den mageren Jahren.

In die Ära Baumann, die nun bald ihre erste Saison abgeschlossen hat, fallen Transfers, die die Mannschaft vorangebracht haben. Baumann holte Max Kruse, er holte Serge Gnabry. Holte Robert Bauer und Florian Kainz. Von den neun Sommertransfers kamen am vergangenen Sonnabend, beim 4:2-Erfolg in Ingolstadt, sechs Spieler zum Einsatz. Dersiebte, Thomas Delaney kam nur deswegen nicht zum Einsatz, weil er seine Verletzung noch nicht ganz auskuriert hat. Der achte Transfer, Torwart Jaroslav Drobny, zählt als aktueller Reserve-Keeper ebenfalls fest zum Kern-Team.

Nur der neunte, Innenverteidiger Fallou Diagne, wurde zum Flop und schnell wieder verliehen. Eine erstklassige Personalpolitik darf man das wohl nennen, und man darf wohl behaupten: Da in Ingolstadt, da hat quasi schon eine Baumann-Mannschaft gespielt und den nächsten Sieg der Superserie geholt. Bereits in der ersten Saison ist es eine Baumann-Mannschaft geworden. Baumann sei in sehr kurzer Zeit vom „Gesellen zum Meister gereift“, so drückte es kürzlich Ex-Manager Willi Lemke aus.

Am Kurs festgehalten

Alle finden Baumann gut, weil Baumann Werder guttut, das kann man wohl auch so feststellen. Man kann das mit vielen sehr gut besprechen. Mit Frank Baumann selbst nicht so. Er relativiert das, er verweist aufs Team, auf die Scouts und die Geschäftsführerkollegen, er verweist auf Schwankungen im trubeligen Fußballgeschäft. Er braucht – in einem von Eitelkeiten und Trubel gekennzeichneten Geschäft – für sein Ego das Lob und die Aufmerksamkeit nicht so sehr, wie andere sie brauchen.

Er ist immer ganz bei sich, hat es den Anschein, und es hat auch den Anschein, dass das eine große Stärke ist in dem Job, den er gerade so gut macht. Er ist keiner, der als der alternative oder der etwas andere Typ rüberkommt. Oder rüberkommen will. Aber er ist trotzdem einer, der nicht in der Gefahr schwebt, vom Mainstream mal hierhin und dann wieder dorthin getrieben zu werden.

Baumann hat als Geschäftsführer in Werders Schwächephase im Winter nicht nur an seinem Trainer, sondern auch an seinem Kurs festgehalten. Er hat stattdessen nur deutlich angesprochen, dass Werder sich in einer extrem schwierigen Situation befinden würde. Nicht mehr, nicht weniger. „Wir sind im Januar ja kritisiert worden, dass wir nicht aufrüsten, obwohl uns doch die Qualität fehlen und die Konkurrenz so zulegen würde“, sagt er. Nun werde er für die Qualität im Kader gelobt, für die er kürzlich noch kritisiert wurde. Er sei sowohl bei positiven wie negativen Schlagzeilen „sehr zurückhaltend“. Er könne das schon einordnen.

Kruses Leistung ist außergewöhnlich

Er ist ein guter Einordner. Wenn Max Kruse in einem Spiel vier Tore schießt, dann sucht er nicht nach Super-Worten für den Super-Kruse, sondern sagt locker und mit zarter Ironie: „Für die erste Saison bei uns ist das, was Max Kruse macht, schon ganz okay.“ Das ist dann quasi ein Satz, der super zum Typ Frank Baumann passt. Er weiß natürlich ganz genau, wie außergewöhnlich gut das Max Kruse gerade macht. Aber er muss deswegen nicht so tun, als ob die Welt sich jetzt andersherum dreht.

Mehr zum Thema Kruse, Kruse, Kruse, Kruse Werder darf nach dem 4:2 in Ingolstadt mehr denn je von Europa träumen. Garant für den Erfolg: Max ... mehr »

So sehr das Fußball-Geschäft von Emotionen lebt, so sehr hilft in diesem Geschäft ein Handeln, das sich nicht an Emotionen und Stimmungen orientiert. Werder hat es jedenfalls nicht geschadet, dass Baumann nach einer Hinrunde – und einem Rückrunden-Start – mit deutlich zu wenig Punkten am Trainer fest- und sich am Transfermarkt zurückhielt. „Manchmal sind ja die Transfers am besten, die man nicht macht“, sagt er.

Noch so ein passender Baumann-Satz. Als er auf der Mitgliederversammlung des Vereins einräumte, die schnelle Vertragsverlängerung mit Viktor Skripnik sei ein Fehler gewesen, passte auch das. „Das war stark, das macht auch nicht jeder in solch einer Position“, sagt Lemke.

"Wir wollen den Stammkader zusammenhalten"

„Ich habe immer für mich in Anspruch genommen, das zu tun, was das Beste für den Verein ist“, sagt Baumann, „auch als ich damals in der zweiten Reihe war.“ Er habe deswegen nicht umdenken müssen, als er im Sommer – bei der Rückkehr zum Klub nach einer ausführlichen Auszeit – nicht mehr der Assistent des Sportchefs Klaus Allofs war, sondern selbst der Sportchef.

Dieser Bremer Sportchef steht nun für einen Blick auf sein Business, der weder so bedeutungsschwer noch so marktschreierisch ist, wie man ihn oft antrifft in diesem Business. Für Frank Baumann dreht sich die Welt auch nicht andersherum, wenn Werder, eben noch Abstiegskandidat, tatsächlich den Europacup schaffen sollte. Weder Kadergröße noch Budget werde sich dadurch großartig verändern.

„Es ist ja nicht so, dass uns dann plötzlich deutlich mehr Geld zur Verfügung steht“, sagt er. Ein Transfer von Ex-Werder-Stürmer Davie Selke, der in Leipzig nicht zum Zuge kommt und Bremen durchaus weiterbringen könnte, erscheine auch bei einer Qualifikation fürs internationale Geschäft eher unwahrscheinlich. Zumindest in finanzieller Hinsicht.

„Wir wollen den Stammkader zusammenhalten und uns gezielt verstärken“, sagt Frank Baumann. Das wollen die meisten Manager in der Bundesliga, aber ob es allen gelingt, das wird man dann sehen. Dass es Frank Baumann misslingt, muss derzeit jedenfalls nicht befürchtet werden.