Werders Sportchef Frank Baumann. (nordphoto)

Mit dem Leistungszentrum in der Pauliner Marsch zu bleiben, habe zwar weiterhin Vorrang, sagte Baumann. Wegen der Hochwassergefährdung und baulicher Einschränkungen sei es aber nicht einfach, eine Verbesserung der Infrastruktur hinzubekommen. „Wir haben da Nachholbedarf und sind da nicht im vorderen Teil der Bundesliga“, sagte Baumann. Die Infrastruktur rund Platz 11 habe den „Charme der 60er-Jahre“. Zwar ginge bei einem Umzug auf die grüne Wiese der „Charme der kurzen Wege“ direkt am Weserstadion verloren und es entstünden höhere Kosten. „Es kann aber trotzdem sein, dass es für die Zukunft die beste Variante ist“, sagte Baumann.

U23 hat hohe Wertigkeit

Zudem stellte Werders Sportchef die Wichtigkeit der U23 heraus. Ein Abstieg aus der dritten Liga würde nichts am Stellenwert des Nachwuchsteams im Werder-Konzept ändern. „Es hat eine hohe Wertigkeit und ist ein wichtiger Bestandteil unseres Ausbildungswegs“, sagte Baumann auf der BDFL-Veranstaltung. Auch die finanzielle Situation werde sich nicht großartig verändern, sollte das Team demnächst wieder in der Regionalliga antreten müssen. Derzeit muss Werders U23 um den Klassenerhalt in der Dritten Liga bangen. Man versuche, die Liga zu halten, aber nicht mit aller Macht. „Wir werden jetzt nicht Serge Gnabry dort einsetzen, um den Abstieg zu verhindern“, sagte Baumann. Der Klassenkampf zum Saisonfinale könne für die Spieler aus dem U23-Kader auch zu einer guten wie wichtigen Erfahrung werden.

Baumann für mehr hauptamtliche Jugendtrainer

Bei der BDFL-Veranstaltung sprach sich Baumann außerdem dafür aus, auch im Bereich der U12 oder U13 hauptamtliche Trainer einzustellen. „Die Konkurrenz ist auch dort schon sehr groß, andere Klubs gucken auch dort schon auf unsere Spieler“, sagte Baumann. Für ihn sei es keine optimale Situation, wenn die Jugendtrainer um halb fünf am Nachmittag nach ihrer normalen Arbeit zum Training der jungen Talente eilen würden. „Auch in diesem Bereich müssen wir uns verbessern“, sagte Baumann. Spieler für die Bundesliga-Mannschaft im eigenen Verein auszubilden, ist ein gewichtiger Punkt der Werder-Strategie.