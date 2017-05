Clemens Fritz gab am Montag sein Karriereende bekannt. (nordphoto)

Es werde entsprechende Gespräche geben, kündigte Baumann am Dienstag an. "Das müssen wir mit der Geschäftsführung diskutieren. Es wurden gewisse Kriterien aufgestellt, die man erfüllt haben muss, um Ehrenspielführer zu werden. Wenn Clemens sie nicht erfüllt, dann müssen wir schauen, ob wir die Kriterien anpassen."

Dass Fritz künftig zudem in neuer Funktion für Werder tätig sein wird, steht bereits fest. Seine Rolle werde im sportlichen Bereich liegen, erklärte Baumann. Was genau Fritz macht und wann er einsteigt, sei aber offen. "Er soll sich erst einmal in Ruhe auskurieren und die Hochzeit und die Geburt genießen", betonte Baumann und fügte süffisant hinzu: "Vielleicht löst er mich dann irgendwann ab."

Ob ein neuer Spieler verpflichtet wird, um Fritz sportlich zu ersetzen - da wollte sich der Sportchef nicht festlegen. Die Position im defensiven Mittelfeld sei auch bereits jetzt gut besetzt. Maximilian Eggestein habe sich in den Vordergrund gespielt. Perspektivisch soll Youngster Niklas Schmidt in die Rolle hineinwachsen.

Wer die vakante Kapitänsrolle ab Sommer übernehmen wird, sagte Baumann nicht. "Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, das ist auch nicht meine Aufgabe", sagte er, verwies aber auf gleich mehrere Akteure im Kader mit Führungsqualitäten. Zlatko Junuzovic und Niklas Moisander gehörten ebenso dazu wie Thomas Delaney, Lamine Sané oder Philipp Bargfrede. Letztlich liege die Entscheidung jedoch beim Trainerteam, das sich während der Vorbereitung auf die neue Spielzeit überlegen werde, ob ein Fritz-Nachfolger bestimmt oder gewählt wird.

Erst einmal wird Clemens Fritz nun am Sonnabend beim Heimspiel gegen Hoffenheim ebenso verabschiedet wie Florian Grillitsch, der nach Hoffenheim wechselt. Stand jetzt werde kein weiterer Spieler dazukommen, sagte Baumann. So ist zwar die Zukunft von Claudio Pizarro noch offen, ebenso steht nicht fest, wie es mit Santiago Garcia, Luca Caldirola oder Jaroslav Drobny weitergeht - Gespräche mit allen Beteiligten soll es laut Baumann aber erst nach Saisonende geben.

"Bei Claudio beispielsweise muss es für beide Seiten passen", sagte Baumann. "Wir müssen sehen, wie viele Spiele wir in der nächsten Saison haben und welche Rolle er bei uns haben kann. Es wird natürlich eine große Konkurrenz geben und wir müssen auch an die Zukunft denken." Auch das Kaderbudget spiele bei einer eventuellen Vertragsverlängerung eine Rolle. "Fakt ist, dass er mit seiner Erfahrung, seiner Qualität und seinem Vorbildcharakter ein guter Kandidat für uns ist." (mbü/crb)