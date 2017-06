Christian Schulz spielt seit einem Jahr für Sturm Graz. (imago)

Ein bisschen plaudern hier, eine herzliche Umarmung da – Christian Schulz war sichtlich erfreut, die vielen ehemaligen Weggefährten aus Bremen und Hannover einmal wiederzusehen. Beim Benefizspiel von Clemens Fritz und Per Mertesacker am vergangenen Sonnabend in Hannover spielte Schulz nach langer Zeit mal wieder im grünen Werder-Trikot – dabei hätte er das offenbar schon viel früher haben können. Denn: Werder-Sportchef Frank Baumann wollte Schulz im vergangenen Sommer zurück nach Bremen holen.

„Er wollte mich als eine Art Leitwolf für die zweite Mannschaft haben und mit mir über den Aufbau einer Berufsperspektive reden“, verriet Schulz nach dem Kick für den guten Zweck. Der 34-jährige Ex-Werderaner, der 2004 an der Seite von Baumann mit Werder Meister und Pokalsieger wurde, wollte aber nicht runter in die 3. Liga, sondern lieber noch mal „was anderes sehen“. Und so wechselte Schulz vor dieser Saison von Hannover 96 zu Sturm Graz nach Österreich. Eine Entscheidung, die der Defensivspieler nicht bereut hat. Im Gegenteil. Sportlich lief es mit Platz drei und der Qualifikation für die Europa League bestens. Und auch privat passt es einfach. „Wir wurden in Österreich super aufgenommen, die Familie fühlt sich wohl. Wir genießen die Zeit richtig“, sagte Schulz dem WESER-KURIER.

Ein Jahr läuft der Vertrag in Graz noch, dann soll Schluss sein. „Ich denke, dass es dann gut gewesen ist mit dem Fußball“, sagte Schulz. „Das will ich jetzt ein Jahr vorher noch nicht zementieren, aber die Tendenz geht dahin.“

Und was kommt nach der Profikarriere? „Wir haben ja noch unser Haus in Hannover, daher werden wir erst mal hierhin zurückkommen“, sagte Schulz. „Und dann gucken wir mal, was kommt.“ Klar ist aber, dass Schulz dem Fußball verbunden bleiben will, am liebsten in Hannover oder Bremen. Vielleicht meldet sich ja auch Frank Baumann noch einmal und macht ihm ein erneutes Angebot – so von Doublesieger zu Doublesieger.